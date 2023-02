“Turma vazhdoi si ‘lumë’ drejt bulevardit”- Ish-studenti i dhjetorit kujton rrëzimin e monumentit të Enver Hoxhës: U përleshëm me policinë dhe ushtrinë, na qëlluam me gaz lotsjellës dhe…

Ish-studenti i dhjetorit, Fatmir Merkoçi ka kujtuar 20 shkurtin 1991, kur kanë rrëzuar momentin e diktatorit Enver Hoxha. Në një intervistë për Panorama TV, Merkoçi thotë se në atë kohë Qyteti Studenti u tejmbush me njerëz, aq shumë sa ata nuk dinin si do ta organizonin.









“Turma vazhdoi si ‘lumë’ drejt bulevardit, kujton Merkoçi, ndërsa thekson se nga ana e policisë dhe ushtrisë ka patur një terror shumë të madh.

Ai tregon edhe momentin kur janë përleshur me policinë dhe ushtrinë, që siç thotë ai i kanë qëlluar me gaz lot sjellës, por edhe me armë.

“Ne nuk dinim nëse do grumbulloheshin apo nuk do grumbulloheshin njerëzit në Qytetin Studenti. 20 shkurti e gjeti Qyteti Studentin të tejmbushur. Ne nuk dinim ca do bënim, nuk kishim një program, ishim thjesht në mbështetje të studenteve.

Në një moment është ngritur një podium i improvizuar, ku filluam të flisnim me foni duke hedhur fjalë fyese për sistemin.

Ilia Tërpini xhironte me kamer, dhe kur ka ardhur policia i kanë dhënë mikrofonin Monda Bulukut, sepse dy femra ishin në atë ballkon, Rajmonda Bulku dhe Marjeta Larja. Pse u ndodhen aty le ta zgjidhe historia.

Monda bëri thirrje për të dalë para presidentit vetëm gra. Turma vazhdoi si lumë drejt bulevardit.

Sindikata më datë 19 ka bërë një deklaratë në TVSH ku i bënte thirrje punonjësve që të grumbulloheshin në Qyteti Studentin, Gëzim Shima e ka bërë këtë deklaratë. Më pas po ky televizion në orën 10 e ka përgënjeshtruar.

Terrori ka qenë shumë i madh, njerëzit punon në shtet në atë kohë. Ky organizim ishte i sindikatës. Kur pamë që sheshi u tejmbush, menduam se çfarë do bëjmë me këta njerëz. Unë kam dalë në podium, ndërsa gëzimi ka qëndruar poshtë për pjesën e organizimit. Kjo ka qenë organizimi i asaj dite. Kur kemi dalë drejt komitetit qendror, kërkuam që të protestojmë aty dhe aty ka filluar përleshja e parë me policinë dhe ushtrinë. Aty na kanë goditur me gaz lotsjellës, me ujë, me qen, me shkop gome dhe kur kam arritur tek kryeministria, komandanti i asaj toge më thotë që nuk do lejohesh të kalosh këtë. Pas kësaj ai dha urdhër që të qëllohet me armë. Nuk u qëllua drejt turmës, por u krijua terror”, kujton Merkoçi.