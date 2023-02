“Ukraina nuk duhet të ketë trajtim të veçantë”/ Diskutim në Konferencën e Sigurisë në Mynih: BE-ja duhet të jetë më e qartë në komunikimin me rajonin

Lufta kundër Ukrainës dhe aplikimit të Ukrainës për anëtarësim në BE ndryshoi mënyrën se si BE e shikon Ballkanin Perëndimor dhe procesin e zgjerimit, është përfundimi gjatë diskutimit për Ballkanin Perëndimor, i bashkëorganizuar nga Qendra e Beogradit për Politikat e Sigurisë (BCSP) dhe Këshilli Europian për Marrëdhëniet me Jashtë (ECFR),









Aktivitet në Konferencën e Sigurisë të Mynihut të këtij viti, “Ariu rus nuk bie në humnerë: A është Ballkani zona e ardhshme e konfliktit?” u përpoq të jepte përgjigje se cilat kanale dhe praktika përdoren nga agjentët e ndikimit rus në rajon, cilat janë arsyet dhe pasojat që Rusia të provokojë një konflikt të ri të mundshëm në Evropë dhe çfarë duhet të bëjë Perëndimi për të parandaluar një zhvillim të tillë strategjik dhe në afatgjate.

Pjesëmarrësit ranë dakord se energjia pozitive e angazhimit të Ukrainës ndaj anëtarësimit në BE mund të ndihmojë dhe motivojë Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Ukraina do të ketë trajtim të veçantë dhe pranim të shpejtë në BE.

“BE-ja nuk do të thyejë kornizën e saj për të përshpejtuar pranimin e Ukrainës, sepse BE-ja nuk është një organizatë bamirësie. Prandaj, është një sfidë e re për procesin e pranimit të Ballkanit Perëndimor. Në të njëjtën kohë, integrimi i Ballkanit Perëndimor do të marrë shumë kohë duke marrë parasysh se sa kohë iu desh vendeve edhe për të hapur procesin e anëtarësimit”, ishte një nga përfundimet e diskutimit.

Theksohet se një nga problemet kryesore vjen nga dëshira e rajonit për të balancuar gjithçka. Kjo është arsyeja pse vakumi gjeopolitik krijohet në rajon dhe mbushet nga palë të treta, jo vetëm Rusia dhe Kina.

“Ne kemi humbur zemrat dhe mendjet e njerëzve dhe mbështetja për anëtarësimin në BE ka rënë, sepse njerëzit po zhgënjehen”, u tha gjatë eventit në Konferencën e Sigurisë në Mynih.

Sipas pjesëmarrësve, BE-ja ka nevojë për një qasje më sistematike dhe më vetëbesuese për t’u marrë me narrativat nga Rusia për t’u treguar njerëzve në rajon se Rusia nuk është një zgjidhje. Sipas pjesëmarrësve, kjo është gjithashtu e rëndësishme për disa vende anëtare të BE-së si Bullgaria apo Sllovakia.

Lidhur me ndikimin rus në Ballkanin Perëndimor, pjesëmarrësit ranë dakord se ai nuk është i pranishëm në Shqipëri, si në Serbi, Maqedoninë e Veriut dhe Republika Srpska. Pjesëmarrësit ranë dakord se është “dekurajuese” të shihet se sa shumë është e angazhuar BE-ja në Serbi në veçanti, por ende nuk perceptohet si një aktor pozitiv.

“BE duhet të jetë më e qartë në komunikimin me vendet e Ballkanit Perëndimor”, thuhet dhe shtohet se pyetja e vërtetë është se si të largohet Rusia nga rajoni dhe të shtyhet rajoni përpara drejt BE-së.

Gazeta Shqiptare