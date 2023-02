Vdekja e tmerrshme e 22 vjeçares keniane ende pa autor, protestë para Prokurorisë së Tiranës!

Shoqëria civile ka protestuar në dyert e Prokurorisë së Tiranës duke bërë thirrje për të zbardhur vdekjen e 22 vjeçares keniane, Joy Ayoko, e cila u dhunua barbarisht disa muaj më parë. Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë hedhur bojë të kuqe në shenjë proteste.









22 vjeçarja ndërroi jetë pak ditë më parë në vendlindjen e saj. Lajmin e trishtë e konfirmoi Ruth Abongo.E reja u largua nga Shqipëria në fund të janarit për t’u mjekuar në vendlindjen e saj. Ajo ndodhej e shtruar në spitalin e Traumës që prej muajit gusht të vitit të kaluar.

“Jemi mbledhur për herë të dytë për rastin e Joy një shtetase keniane qe për fat të keq u nda nga jeta në shkurt të këtij viti, rasti ishte mbajtur i fshehur nga policia dhe nuk janë ndërmarra hapat ligjore për hetimin dhe vënien para drejtësisë për autorin. Kërkojmë hetime transparente dhe ndjekje penale për personat e përfshirë.

Për të parën herë duhet të ndërmarrin hapa për të sigurua që jeta në Shqipëri vlen, gratë sot nuk janë të mbrojtura as në shtëpi apo në vendet e punës, dhuna j godet kudo dhe shteti bëhet palë duke mos siguruar mbrojte apo mos vendosur drejtësi. Keni shpresë se do të zbardhet? Nuk është herë e parë që protestojë dhe do ti shkojnë deri në fund” – tha një prej protestuesve, për Parnorama Tv.