Biden i drejtohet Polonisë: Ditë të vështira përpara, por Rusia nuk do të fitojë kurrë

Një mesazh i mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën u dërgua përsëri, disa orë pas takimit të tij me Volodymyr Zelensky, nga Joe Biden, nga Polonia, ku një turmë njerëzish u mblodhën për ta dëgjuar atë në një nga momentet më kritike të konfliktit. Në fjalën e tij, presidenti amerikan u ndal te izolimi në të cilin ka rënë Rusia, foli për sanksione të reja ndaj Moskës, ndërsa paralajmëroi ditë të vështira, por ato do të priten me grusht nga Ukraina dhe aleatët e saj.









Deklaratat e presidentit amerikan kanë semiotikë të veçantë dhe vijnë pas fjalimit të Vladimir Putin që hapi ‘zjarr’ ndaj Perëndimit, duke e akuzuar atë për sulm ndaj Rusisë dhe kërcënuar me përgjigje në rast përshkallëzimi.

Duke iu drejtuar mijëra njerëzve që shikonin, Biden u zotua për një të ardhme të lirë për Ukrainën, që do të thotë se nuk do të kishte asnjë kompromis për territorin dhe sovranitetin e saj, ndërsa u bëri homazhe atyre që ranë në betejë.

Publiku shpërtheu në duartrokitje ndërsa Biden tha: “Shikoni përreth jush, shikoni sa shumë keni bërë. Polonia pret 1.5 milionë refugjatë ukrainas. Zoti ju bekoftë’.

Nga Kështjella Mbretërore në Varshavë, Biden theksoi se “Demokracia qëndroi shumë e fortë kundër Putinit”.

President Biden says that Putin doubts “our conviction.” “Our support for Ukraine will not waver,” he said in response to that doubt. The president is giving a speech in Warsaw https://t.co/Xp1kgHc8lB pic.twitter.com/BS35kOdxyN — Bloomberg (@business) February 21, 2023

BREAKING: Pres. Biden makes remarks in Warsaw, Poland, ahead of anniversary of Russia’s invasion of Ukraine: “One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I just come from a visit to Kyiv and I can report Kyiv stands strong.” https://t.co/2Si4iNmYPt pic.twitter.com/xmdTGmfyFg — ABC News (@ABC) February 21, 2023

Në të njëjtën kohë, presidenti theksoi se Putin besonte se Perëndimi do të ishte plotësisht i varur nga tregu rus i energjisë, por u gjetën burime të tjera dhe marrëdhënia e varësisë së drejtpërdrejtë mori fund.

“Ukraina nuk do të mposhtet nga Rusia”, tha Biden, duke shtuar se “njerëzit e lirë refuzojnë të jetojnë në errësirë”.

A little under an hour to go until Biden’s speech, current scene out here in Warsaw, Poland pic.twitter.com/p1mi9vZGdP — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 21, 2023

U.S. President Joe Biden began his speech in #Warsaw pic.twitter.com/XLIV0E2iTa — NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2023

US President Biden in Warsaw: “There should be no doubt. Our support for #Ukraine will not waver, NATO will not be divided & we will not tire. “Putin’s craven lust for land & power will fail & the Ukrainian people’s love for their country will prevail.” https://t.co/dEQgsY4Fd0 pic.twitter.com/1xtD1L9EJx — Glasnost Gone (@GlasnostGone) February 21, 2023

Sulmi ndaj Putinit

“Putini mendoi se sundimtarët si ai janë mizorë, por ai përmbushi vullnetin e fortë të amerikanëve”, nënvizoi Biden.

“Presidenti rus ka përfunduar me izolimin e NATO-s dhe pranimin e Finlandës dhe Suedisë në Aleancën e Atlantikut të Veriut”, shtoi ai, duke shtuar se Aleanca është më e bashkuar se kurrë.

Ai theksoi se frika nga zgjerimi i NATO-s ishte një nga arsyet pse Rusia nisi sulmin.

“Ne luftuam për Republikën”, përsëriti ai.

“Ne jemi të përgatitur për ditë më të vështira”

“Kievi duhet të përgatitet për ditë më të vështira”, tha Biden, duke paralajmëruar sulmin e pranverës.

Megjithatë, ai shprehu besimin se Ukraina do të vazhdojë të mbrohet fuqishëm dhe aleatët do të vazhdojnë ta mbështesin atë.

Duke përjashtuar qëndrimin e polakëve, Biden theksoi se së bashku ” ne kemi siguruar që Rusia të paguajë për krimet e saj”.

Ai gjithashtu zbuloi se do të vendosen sanksione të reja.

“Ka një zgjedhje mes kaosit dhe stabilitetit”, tha Biden, ndërsa theksoi se vendimet që do të merren do të ndikojnë në dekadat e ardhshme.

“Demokracia ngre shpirtin e njerëzve dhe ndalon impulsin e dhunshëm të diktatorëvetheksoi presidenti amerikan dhe shtoi se nuk ka burim më të madh frymëzimi se liria.

“Një sulm kundër njërit është një sulm kundër të gjithëve. Është një betim i shenjtë. Ne nuk po mbrojmë vetëm kombet dhe Ukrainën, por edhe prosperitetin, paqen dhe respektin”, përfundoi Biden.