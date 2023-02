Dokumenti sekret, Putin pritet të pushtojë Bjellorusinë brenda vitit 2030!

Një dokument strategjik i brendshëm i zbuluar nga zyra ekzekutive e Vladimir Putin dhe i marrë nga Yahoo News paraqet një plan të detajuar se si Rusia planifikon të marrë kontrollin e plotë mbi Bjellorusinë fqinje në dekadën e ardhshme me pretekstin e një bashkimi midis dy vendeve. Dokumenti përshkruan me detaje të hollësishme një aneksim rrëshqitës me mjete politike, ekonomike dhe ushtarake të një kombi evropian të pavarur por joliberal nga Rusia, e cila është një gjendje lufte aktive në përpjekjen e saj për të pushtuar Ukrainën me forcë dërrmuese.









“Qëllimet e Rusisë në lidhje me Bjellorusinë janë të njëjta si me Ukrainën”, tha për Yahoo News Michael Carpenter, ambasadori i SHBA në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. “Vetëm në Bjellorusi, ajo mbështetet në shtrëngim dhe jo në luftë. Qëllimi i tij përfundimtar është ende inkorporimi me shumicë”.

Sipas dokumentit, të lëshuar në vjeshtën e vitit 2021, qëllimi përfundimtar është formimi i të ashtuquajturit Shtet Bashkimi i Rusisë dhe Bjellorusisë jo më vonë se 2030. Gjithçka e përfshirë në bashkimin e dy vendeve është marrë parasysh, duke përfshirë “harmonizimin ” të ligjeve të Bjellorusisë me ato të Federatës Ruse; një “politikë të koordinuar të jashtme dhe të mbrojtjes” dhe “bashkëpunim tregtar dhe ekonomik … në bazë të prioritetit” të interesave ruse; dhe “sigurimi i ndikimit mbizotërues të Federatës Ruse në sferat socio-politike, tregtare-ekonomike, shkencore-arsimore dhe kulturore-informative”.

Në praktikë, kjo do të eliminonte çdo gjë që mbetet nga sovraniteti i Bjellorusisë dhe do të zvogëlonte një vend sa Kansas, me 9.3 milionë banorë, në statusin e një sateliti të Moskës. Kjo do t’i vinte bjellorusët në mëshirën e prioriteteve të Kremlinit, qoftë në bujqësi, industri, spiunazh apo luftë. Dhe do të përbënte një kërcënim sigurie për fqinjët evropianë të Bjellorusisë, tre prej të cilëve – Letonia, Lituania dhe Polonia – janë anëtarë të NATO-s dhe Bashkimit Evropian.

Për disa vëzhgues, strategjia konfirmon atë që ka qenë prej kohësh e dukshme dhe, nganjëherë, e pranuar hapur, si nga Moska ashtu edhe nga Minsku. Rainer Saks, ish-kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Estonisë, i tha Yahoo News se “në skemën e madhe të gjërave, ky dokument nuk ndryshon nga ajo që mund të mendoni se Rusia dëshiron nga Bjellorusia. Sigurisht, Rusia do të marrë kontrollin e Bjellorusisë, por pyetja është nëse e bën këtë me çmimin e pavarësisë. Është e habitshme për mua pse ky objektiv – 2030 – është vendosur kaq shumë përpara. Pse Rusia duhet të presë kaq gjatë?

“Shteti i Bashkimit” është një kërcënim për popullin bjellorus dhe shtetësinë bjelloruse,” tha Svetlana Tsikhanovskaya, liderja e opozitës bjelloruse e cila jeton në mërgim në Lituani pas konkurrimit në zgjedhjet e fundit. “Nuk është një bashkim i të barabartëve. Është një udhërrëfyes për përthithjen e Bjellorusisë nga Rusia. Meqenëse qëllimi ynë është të kthejmë Bjellorusinë në rrugën e demokracisë, do të jetë e pamundur ta bëjmë këtë në një shtet të bashkuar me Rusinë.

Kremlini nuk iu përgjigj kërkesës së Yahoo News për koment.

Dokumenti i strategjisë, i cili kurrë nuk është bërë publik më parë, është marrë nga një konsorcium ndërkombëtar gazetarësh nga Yahoo News, Delfi Estonia, Dossier Center me qendër në Londër, gazeta suedeze Expressen, Kyiv Independent, Süddeutsche Zeitung e Gjermanisë dhe rrjetet radio gjermane Westdeutscher. Rundfunk dhe Norddeutscher Rundfunk, gazeta investigative polake Frontstory, Qendra Investigative Bjelloruse dhe faqja e lajmeve e Evropës Qendrore VSquare.

Autorësia e dokumentit të strategjisë, sipas një zyrtari perëndimor me njohuri të drejtpërdrejta për ndërtimin e tij, i përket Drejtorisë Presidenciale për Bashkëpunim Ndërkufitar, një nënndarje e Administratës Presidenciale të Putinit, e cila u krijua pesë vjet më parë. Detyra aktuale e drejtorisë së emërtuar mjaft të padëmshme është të ushtrojë kontroll mbi vendet fqinje që Rusia i sheh si në sferën e saj të ndikimit: Estonia, Letonia, Lituania, Bjellorusia, Ukraina dhe Moldavia.

Drejtoria drejtohet nga Alexey Filatov, i cili raporton drejtpërdrejt te Dmitri Kozak, zëvendës shefi i Administratës Presidenciale. Ekipi i Filatov kishte për detyrë të dilte me strategji të reja që do të detajonin qëllimet strategjike të Rusisë në të gjashtë vendet, duke u mbështetur në burimet dhe kontributin e shumicës së institucioneve jetike shtetërore ruse. Sipas një oficeri të inteligjencës perëndimore me njohuri të drejtpërdrejta të dokumentit strategjik, shërbimet e inteligjencës vendase, të huaja dhe ushtarake të Rusisë – përkatësisht FSB, SVR, GRU – përveç Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, të gjithë kontribuan aktivisht në shtetin e Bashkimit. plani. Dokumenti që rezultoi iu prezantua Kozak në vjeshtën e vitit 2021, i tha i njëjti burim Yahoo News.

Ashtu si të gjashtë vendet në kompetencën e drejtorisë, Bjellorusia dikur ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Por ndërsa Ukraina dhe shtetet baltike u kthyen drejt Evropës dhe demokracisë së stilit perëndimor, Bjellorusia është sunduar për tre dekada nga një aleat i besueshëm rus në formën e presidentit bjellorus Alexander Lukashenko, i referuar shpesh si “diktatori i fundit i Evropës”.

Lukashenko fitoi presidencën në vitin 1994 dhe nuk e ka hequr kurrë atë, nëpërmjet një sërë zgjedhjesh, asnjëra prej të cilave nuk është konsideruar ndonjëherë e lirë nga vëzhguesit ndërkombëtarë. Veçanërisht skandaloze ishin zgjedhjet e fundit të Lukashenkos, në vitin 2020, kur një lëvizje masive proteste doli në rrugë, duke i denoncuar ato si të vjedhura. Si rezultat, SHBA dhe BE nuk e njohin më Lukashenkon si presidentin legjitim të Bjellorusisë. Rivalët e Lukashenkos, përfshirë Tsikhanovskaya, janë çuar në mërgim ose burg. Human Rights Watch ka dokumentuar raste të torturave të disidentëve bjellorusë dhe aktivistëve pro-demokracisë në burgjet e saj, duke përfshirë përdorimin e goditjes elektrike dhe përdhunimin.

Koncepti i një shteti të bashkimit u prezantua për herë të parë në mesin e viteve 1990, në formën e një traktati të krijuar për të integruar politikisht, ekonomikisht dhe kulturalisht Rusinë dhe Bjellorusinë. Një federatë e modeluar sipas ish-Bashkimit Sovjetik u krijua në 1999 me institucionet e saj qeverisëse, duke përfshirë një këshill ministrash, parlament dhe gjykatë të lartë. Por projekti dështoi dhe zbatimi i plotë nuk u diskutua sërish seriozisht deri në vitin 2018, për të përkuar me ambiciet agresive gjeopolitike të Putinit.

“Shteti i Bashkimit ishte një trashëgimi e vjetër e ambicieve të vetë Bjellorusisë, kur Rusia me duar të dobëta të [Boris] Yeltsin ishte në një krizë dhe Lukashenko, në pushtet që nga viti 1994, u përpoq të shtrydhte sa më shumë që të ishte e mundur nga Rusia,” sipas Anton Bendarjevskiy. , një ekspert bjellorus i politikës së jashtme dhe të sigurisë me qendër në Hungari. “Pasi Putini erdhi në pushtet, shpresat e Lukashenkos u shkatërruan dhe traktati i bashkimit mbeti në raft për gati dy dekada. Ai u hoq nga pluhuri nga Putini menjëherë pas aneksimit të Krimesë, përballë kundërshtimit nga aleatët e tij”.

Në nëntor 2021, Lukashenko dhe Putin nënshkruan një marrëveshje që lejon 28 programe integrimi, të fokusuara kryesisht në çështjet ekonomike dhe rregullatore. Ata gjithashtu nënshkruan një doktrinë të përbashkët ushtarake. U lanë anash aspektet politike të bashkimit të dy vendeve.

Dhe ndërsa fqinjët e tjerë të Ukrainës u tmerruan nga pushtimi brutal i Moskës vitin e kaluar, Lukashenko mbetet një nga partnerët e paktë të jashtëm gjeopolitikë të një Rusie gjithnjë e më të izoluar.

Në prag të pushtimit rus të Ukrainës, presidenti Biden tha se lideri rus “në fakt dëshiron të rivendosë ish-Bashkimin Sovjetik”. Putini sigurisht duket i bllokuar për ta bërë këtë jashtë zonave të mohuara për shkak se janë anëtarë të NATO-s ose Bashkimit Evropian.

Rusia ka shkelur në mënyrë të vazhdueshme territorin e fqinjëve të saj, me theks në popullsinë rusisht-folëse. Putini pushtoi dhe aneksoi ilegalisht gadishullin e Krimesë të Ukrainës në vitin 2014. Atë vit, Kremlini nxiti, armatosi dhe financoi një lëvizje “separatiste” në Donbas, në Ukrainën lindore, duke u mbështetur nga një libër i mirë-testuar për luftën hibride tashmë në përdorim në separatizëm. territoret e Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut në Gjeorgji dhe në Transnistria, Moldavi, ku aktualisht janë të garnizonit 1500 trupa ruse. Në shtator 2022, Rusia njoftoi se po aneksonte katër rajone në Ukrainën jugore dhe lindore vitin e kaluar, edhe pse ushtria e saj po zmbrapsej në ato zona.

Thashethemet janë të shumta se Bjellorusia do t’i bashkohet drejtpërdrejt luftës së Putinit kundër Ukrainës, pasi lejoi që territori i saj të shërbejë si pikënisje për ushtrinë pushtuese ruse dhe fusilada të vazhdueshme të raketave ruse dhe sulmeve me dronë në Ukrainë. Një veprim i tillë do të lidhte më tej pasurinë e Lukashenkos me Moskën dhe do ta hapte regjimin e tij ndaj izolimit dhe sanksioneve edhe më të mëdha nga Perëndimi.

Dokumenti i zbuluar gjithashtu përshkruan se si prania ushtarake e Rusisë në Bjellorusi do të zgjerohet për të shfaqur një sistem komandimi të përbashkët dhe depo armësh ruse. Një zhvillim i tillë do të ishte thellësisht shqetësues për anëtarët e NATO-s përgjatë kufirit perëndimor të Bjellorusisë.

“Nëse një forcë e fortë e mbrojtjes ajrore ruse vendoset përgjithmonë në Bjellorusi, kjo do të ndryshojë gjithashtu llogaritjen e mbrojtjes për Poloninë, sepse forca ruso-bjelloruse mund të përgjojë raketa nga Polonia nga territori bjellorus,” sipas András Rácz, një studiues i lartë në Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë. “Pyetja nga pala e Grupit të Vishegradit,” tha Rácz, duke iu referuar ombrellës së Evropës Qendrore të Republikës Çeke, Hungarisë, Polonisë dhe Sllovakisë, “është nëse trupat e afta luftarake do të vendosen përgjithmonë në Bjellorusi. Ata tashmë kanë objekte ushtarake ruse, por jo baza ushtarake ruse.”

Anna Maria Dyner, një analiste në Institutin Polatik të Marrëdhënieve Ndërkombëtare, një institut kërkimor me bazë në Varshavë, tha se qëllimi strategjik i Rusisë është të mbajë një prani të përhershme ushtarake ruse në Bjellorusi. “Kjo garanton në thelb realizimin e qëllimeve strategjike të mbetura për marrjen e kontrollit politik dhe ekonomik të vendit. Kjo situatë i garanton Rusisë një rritje të stabilitetit të sigurisë, domethënë, para së gjithash, një mbulesë nga vendet e NATO-s, ndërsa anonon operacionin ushtarak në Ukrainë”, tha ajo.

Dokumenti strategjik i Bjellorusisë është i ndarë në dy pjesë. E para rendit qëllimet e Rusisë në afat të shkurtër (2022), afatmesëm (2025) dhe afatgjatë (2030). Këta kategorizohen në tre sektorë: sektori politik, ushtarak dhe ai i mbrojtjes; sektori humanitar; dhe tregtisë dhe ekonomisë. Pjesa e dytë e dokumentit identifikon rreziqet që lidhen me qëllimet.

Për shembull, dokumenti mbron “formimin e ndjenjave pro-ruse në elitat politike dhe ushtarake dhe popullsinë” deri në vitin 2022, ndërsa në të njëjtën kohë “kufizon ndikimin e forcave “nacionaliste” dhe properëndimore në Bjellorusi”. Ai gjithashtu parashikon përfundimin e reformës kushtetuese në Bjellorusi që do të bazohej në prioritetet ruse. Reforma të tilla janë në përputhje me atë që tashmë ka ndodhur në Bjellorusi vitin e fundit.

Në shkurt 2022, Lukashenko mbajti një referendum bazuar në ndryshimet në kushtetutën e Bjellorusisë. Ndër ndryshimet e propozuara ishte heqja e neutralitetit të deklaruar të Bjellorusisë nga kushtetuta e saj – një nga disa dispozita që BBC e karakterizoi si lëshime ndaj Putinit. Referendumi kaloi.

Deri në vitin 2025, thuhet në dokumentin e strategjisë, duhet të ketë “grupe të qëndrueshme pro-ruse të ndikimit në politikën, ushtrinë dhe biznesin bjellorusi”. Ai mbron gjithashtu zgjerimin e pranisë ushtarake ruse në Bjellorusi dhe futjen e një procedure të thjeshtuar për lëshimin e pasaportave ruse për qytetarët bjellorusë.

Një oficer ushtarak perëndimor, i cili nuk ishte i autorizuar të fliste në procesverbal, i tha Yahoo News se “pasaportimi” është një nga proceset kryesore që Rusia përdor për të marrë në heshtje territorin sovran. “Ata e përdorën atë në Abkhazi, si dhe në Osetinë e Jugut dhe Ukrainën Lindore,” tha oficeri. “Ata shpërndajnë pasaporta ruse për banorët vendas në mënyrë që të zgjerojnë interesat e tyre në rajone. Kur nevojitet, ata mund të përdorin të drejtat e bashkatdhetarëve të tyre si justifikim për të ndërhyrë me forcë”.

Kremlini nuk e ka fshehur “politikën e bashkatdhetarëve”, e cila ka evoluar duke përfshirë jo vetëm rusët etnikë, por këdo që flet gjuhën ruse. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov shkroi në një artikull për gazetën ruse Rossiyskaya Gazeta në 2015 se ofrimi i “mbështetjes gjithëpërfshirëse” për rusishtfolësit jashtë territorit të Federatës Ruse ishte “një prioritet i pakushtëzuar i politikës së jashtme për Rusinë”.

Establishmenti politik i Bjellorusisë do të bjerë përfundimisht nën dominimin e “grupeve të qëndrueshme pro-ruse të ndikimit”, thuhet në dokument. Por nuk është vetëm kontrolli politik dhe ushtarak që Rusia dëshiron të ketë mbi Bjellorusinë.

Një tjetër aspekt i pagabueshëm i kapjes së shtetit me lëvizje të ngadaltë të Rusisë është futja e një monedhe të vetme. Ndërsa dokumenti nuk thotë në mënyrë eksplicite se kjo do të ishte rubla ruse, implikimi është i qartë, duke pasur parasysh rolin hegjemonist të Rusisë në marrëdhënie.

Në të vërtetë, konteksti i përgjithshëm i strategjisë nuk lë shumë hapësirë ​​për interpretim se Moska po kërkon të gëlltisë tregun e Minskut. Shumica e eksporteve bjelloruse kanë shkuar gjithmonë në Rusi, por me futjen e sanksioneve perëndimore ndaj qeverisë së Lukashenkos, ato u bënë edhe më vendimtare. Rusia gjithashtu ka mbështetur fqinjin e saj të ngushtë ekonomikisht në formën e huave dhe transfertave buxhetore.

Integrimi i energjisë është një tjetër faktor për shtetin e BE-së në pritje. Dokumenti nënkupton se Ostrovets 1, reaktori i vetëm bërthamor i Bjellorusisë, i cili u financua nga korporata shtetërore e energjisë atomike e Rusisë, synohet të përfshihet në një skemë të ndarjes së pushtetit midis dy vendeve. Bjellorusia tashmë importon gazin e saj nga Rusia. Sipas Dzmitry Kruk, një studiues i vjetër në BEROC, një institut ekonomik kryesor bjellorus, me qendër aktualisht në Kiev, “Rusia mbetet në kontroll të sektorit të energjisë bjelloruse, duke thelluar më tej varësinë e vendit nga Rusia. Dhe Bjellorusia gjithashtu do të duhet të paguajë për të.” Dokumenti ridrejton gjithashtu transportin e ngarkesave të Bjellorusisë pa dalje në det nga fqinjët e saj baltik në portet ruse.

Një pjesë e rëndësishme e strategjisë së Rusisë për Bjellorusinë përqendrohet në atë që dokumenti e quan “sfera humanitare”, një eufemizëm për rusizimin dhe kontrollin e shoqërisë civile të vendit. Një objektiv afatgjatë i deklaruar është dyfishimi i numrit të studentëve bjellorusë që studiojnë në universitetet ruse, ose “hapja e qendrave të reja të shkencës dhe kulturës” në qytetet bjelloruse Mogilev, Grodno dhe Vitebsk. Këto qendra do të ishin degë të Rossotrudnichestvo, një organizatë ruse e shtrirjes kulturore që funksionon teknikisht nën kujdesin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Megjithatë, Rossotrudnichestvo është një qendër famëkeqe për operativët e inteligjencës ruse dhe agjentët e ndikimit, duke e bërë shumë më të lehtë kapacitetin e Moskës për të rekrutuar bjellorusët në organet e saj të sigurisë.

Programi Union State bën thirrje për krijimin e një rrjeti të organizatave joqeveritare (OJQ) miqësore me Moskën, me mbështetje financiare dhe ligjore nga Rusia për t’i mbajtur ato në funksion. Kjo, gjithashtu, do të përbënte dhimbje koke të reja për sigurinë ndërkombëtare për NATO-n dhe BE-në. “Kremlini ka përdorur prej kohësh para të pista, banka, kompani, OJQ dhe firma ligjore për të mbështetur aktivitetet keqdashëse dhe subversive në Perëndim”, tha për Yahoo News John Sipher, një ish-oficer i CIA-s i fokusuar në Rusi. “Ata kanë pasur një kohë edhe më të lehtë në vendet rusishtfolëse në periferi të tyre dhe ajo që përshkruan ky dokument është ajo që do të dëshironin të bënin në Ukrainë para luftës dhe ndoshta ende mendojnë se mund ta bëjnë tani”.

Deri në vitin 2030, thuhet në dokumentin e strategjisë, Rusia duhet të ketë “kontrollin e hapësirës së informacionit” dhe duhet të krijojë “një hapësirë ​​të vetme kulturore” dhe “qasje të përbashkët për interpretimin e historisë” në Bjellorusi. Një rezultat kyç në këtë fushë është mbizotërimi i gjuhës ruse mbi bjellorusishten – diçka që tashmë është në masë të madhe. Rusishtja është e përfshirë në kushtetutën e Bjellorusisë si një nga dy gjuhët shtetërore. Sipas një regjistrimi të vitit 2019, më shumë se 60% e bjellorusëve pretenduan se bjellorusishtja ishte gjuha e tyre amtare, por më shumë se 70% e vendit treguan se ata gjithashtu flasin rusisht në shtëpi.

Qeveria e Bjellorusisë po shkon gjithashtu drejt Rusisë. Lukashenko e përjashtoi bashkëpunimin e Bjellorusisë me Evropën pasi shtypi brutalisht protestat masive pas zgjedhjeve të vitit 2020. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë më pas doli në përfundimin se zgjedhjet ishin “falsifikuara dhe se shkelje masive dhe sistematike të të drejtave të njeriut janë kryer nga forcat bjelloruse të sigurisë në përgjigje të demonstratave dhe protestave paqësore”.

“Nëse nuk do të ishte për Putinin, Lukashenko nuk do të kishte mbijetuar”, tha Tsikhanouskaya, lideri i opozitës, për Yahoo News. “Prandaj, Lukashenko tani po e kthen [Putinin] me sovranitetin e Bjellorusisë”.

Një burim i inteligjencës perëndimore shtoi: “Lukashenko ka mbajtur gjithmonë një mendje të hapur ndaj Perëndimit. Kjo ndryshoi vetëm me zgjedhjet e vitit 2020 dhe demonstratat në vijim. Që atëherë, ai ia detyron fuqinë e tij vetëm FSB-së, e cila nxitoi për të ndihmuar KGB-në [bjelloruse]. Putini nuk e fshehu kurrë idenë e tij për Rusinë e Madhe dhe ai do të bëjë gjithçka për të parandaluar hapjen e Bjellorusisë me Perëndimin.”

Ka gjithashtu shenja, sipas analistëve dhe zyrtarëve të qeverisë, se Lukashenko nuk e shikon perspektivën e evoluimit nga klient në vasal me kënaqësi të pandërprerë.

“As politikanët dhe as oligarkët vendas nuk kanë dëshirë të bashkohen me shtetin e Unionit”, tha burimi i inteligjencës perëndimore. “Megjithë afërsinë me Rusinë, Lukashenko ka theksuar gjithmonë pavarësinë e vendit në të kaluarën. Ai dhe Putin nuk e pëlqejnë shumë njëri-tjetrin. Secili prej tyre pret që tjetri të vdesë”.

Diktatori bjellorus është takuar me homologun e tij rus 14 herë gjatë vitit të kaluar, shumë më tepër se me çdo kryetar shteti të huaj. Lukashenko pothuajse gjithmonë thekson se të dy kombet janë “aleatë”. Por ai ka qenë dukshëm në mëdyshje për ta vërtetuar atë aleancë duke dërguar trupat e tij në Ukrainë – diçka që Putini thuhet se e ka mposhtur vazhdimisht ta bëjë.

Në prill 2021, Rusia vendosi trupat e saj në kufirin Bjellorusi-Ukrainë, me sa duket në përgatitje për sulmin e saj të ardhshëm në shkurtin e ardhshëm. “Në verën e vitit 2021, supozohej se maksimumi në gjashtë muaj, Ukraina do të ishte mposhtur dhe do të ishte instaluar një qeveri kukull”, shpjegoi një burim i inteligjencës perëndimore. “Gjithçka që Kremlini planifikoi për Bjellorusinë, sipas gazetës, me siguri do të ishte zbatuar atëherë”.

Trupat ruse pushtuan Ukrainën veriore nga territori bjellorus në 24 shkurt 2022, duke bërë një shfaqje për Kievin. Instalimet ushtarake bjelloruse janë përdorur që atëherë për të kryer fluturime ajrore ruse dhe për të lëshuar raketa lundrimi dhe drone ruse në Ukrainë. Disa vëzhgues perëndimorë kanë shkuar aq larg sa e karakterizojnë Bjellorusinë si një bashkëluftëtare ligjore në luftën pushtuese të Rusisë. Pas pushtimit të Rusisë, një diplomat perëndimor në Kombet e Bashkuara i tha Yahoo News: “Putin vazhdon t’i kërkojë Lukashenkos të hyjë brenda dhe Lukashenko vazhdon t’i thotë atij se i duhen ‘tre javë të tjera’. Pastaj kalojnë tre javë dhe Bjellorusia ende nuk ka shkuar në luftë. . Dhe kështu cikli përsëritet, në mënyrë komike.”

Zyrtarët ukrainas, ndërkohë, kanë qenë të ftohtë dhe të nxehtë për gjasat ose pashmangshmërinë e luftimit të dy pushtuesve. “Ne e kuptojmë se përpjekjet e Bjellorusisë janë të mbështesë Rusinë dhe të përmbahet nga bashkimi vetë në luftë, por ne gjithashtu e dimë se sa shumë Rusia po i bën presion”, tha Andriy Chernyak, një zëdhënës i GUR, agjencia e inteligjencës ushtarake të Ukrainës, për rrjetin televiziv britanik ITV javën e kaluar.

Ka pasur edhe disa episode të dukshme të Bjellorusisë që sinjalizon dëshirën e saj të deklaruar për të mbetur, nëse jo neutrale, diçka më pak se një pjesëmarrës aktiv në masakrën në Ukrainë. Në dhjetor 2022, një raketë ukrainase që tentoi të kapte një ruse u ul në Bjellorusi. Incidenti nuk shkaktoi lemza në propagandën shtetërore bjelloruse, e cila përndryshe mund ta kthente lehtësisht këtë në një pretekst për sulm. Lukashenko madje e ka falënderuar publikisht Ukrainën që nuk iu nënshtrua asaj që ai e karakterizon si presion perëndimor ndaj Ukrainës për të reaguar ndaj Bjellorusisë.

Ai thuhet se është shumë i vetëdijshëm se vendosja e trupave bjelloruse përtej kufirit do të ishte jopopullore dhe destabilizuese për sundimin e tij. Aktet e sabotimit përgjatë linjave hekurudhore bjelloruse kanë qenë të shpeshta që nga fillimi i luftës, siç kanë qenë hakimet e kryera nga ekspertët bjellorusë të IT-së në mërgim që kanë ndaluar ngarkesat e trenave që transportonin materiale në front. Piotr Żochowski, një bashkëpunëtor i lartë në Departamentin për Ukrainën, Bjellorusinë dhe Moldavinë në Qendrën për Studime Lindore, një institut me bazë në Varshavë, tha: “Lukashenko po përpiqet të ndërtojë autoritetin e tij publik duke u thënë bjellorusëve se ata nuk do të luftojnë kundër të huajve. Ai thjesht përsërit frazën: ‘Nëse sulmohemi, do të mbrohemi’”.

Por lidhja politike e Lukashenkos është forcuar vetëm pasi pushtimi rus i Ukrainës është lëkundur. Bjellorusia mbetet një mbështetëse gjigante për forcat ruse, të cilat janë angazhuar kohët e fundit në trajnimin e rekrutëve rusë të sapomobilizuar në tokën bjelloruse.

Lufta në Ukrainë ka ngadalësuar dukshëm ritmin e zbatimit të planeve të Kremlinit në Bjellorusi. Megjithatë, lufta nuk i ka ndalur aspak. “Qëllimi afatgjatë për të arritur kontrollin total mbi Bjellorusinë është ende në fuqi dhe nuk ka ndryshuar”, tha oficeri perëndimor i inteligjencës për Yahoo News, duke shtuar se Rusia vazhdon të mbështesë strategjinë e saj të artikuluar për shtetin e Bashkimit dhe është ende duke punuar për të. të arrijë standardet e veta. “Rusia është e vetëdijshme se Bjellorusia po përpiqet t’i torpedojë këto procese,” tha oficeri. “Disa prej tyre janë të dukshme publikisht, për shembull zvarritja e procesit të integrimit politik. Rusia vazhdon të bëjë presion ndaj Bjellorusisë pavarësisht”.

Sergiy Kyslytsya, përfaqësuesi i përhershëm i Ukrainës në Kombet e Bashkuara, i tha Yahoo News: “Bjellorusia është tashmë një koloni ruse de fakto. Dhe Lukashenko është në një Catch-22. Pushtimi rus i Ukrainës e la atë pa alternativa. Putini nuk e do atë. Ditët e tij janë të numëruara. Lukashenko e di mirë këtë”.

