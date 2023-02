Ekzekutoi me pistoletë marokenin/ Flet 22-vjeçari shqiptar tre muaj pas ngjarjes: Kisha frikë mos vriste të dashurën, mora pistoletën dhe…

Tre muaj pas ngjarjes së rëndë në Itali, i riu shqiptar Alvardo Agaraj, i akuzuar për vrasjen e 45-vjeçarit maroken Abderrahimi Elkharmoudi, ka rrëfyer se ç’ndodhi mbrëmjen mes 23 dhe 24 tetorit.









22-vjeçari shqiptar vrau shtetasin maroken jashtë lokalit Agorà në Piazza Libertà në Cornaredo.

I riu shqiptar deklaron se kishte frikë se mos 45-vjeçari do i vriste të dashurën e tij, me të cilën debatoi brenda lokalit dhe se ai vetë ishte shënjestër pasi viktima kishte tentuar ta vriste me thikë.

Sakaq shton se nga frika se marokeni do t’i sulmonte të dashurën, ai mori pistoletën pranë banesës ku dhe e ka qëlluar dy herë.

“Sapo më pa duke u afruar, doli nga lokali dhe tentoi të më godasë me thikë. E qëllova dy herë me pistoletë, në gjok dhe bark”, tregoi ai, më pas i tha: “Kështu do të mësosh si të respektosh gratë.”

22-vjeçari ka deklaruar se “mendoja që nuk e kisha vrarë. Jam larguar më pas po natën e vrasjes me makinë në Belgjikë së bashku me të dashurën”.

Pas ngjarjes i riu është vetëdorëzuar në polici.