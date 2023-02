Lufta në Ukrainë/ Financial Times: Sa kohë do të durojë Rusia me luftimet në Ukrainë?

Kur ai urdhëroi pushtimin e Ukrainës, plani fillestar i Vladimir Putin kërkonte që forcat ruse të kapnin Kievin brenda tre ditëve.









Pothuajse një vit më vonë, ushtria ruse nuk ka bërë hapa të rëndësishëm të mjaftueshëm për të fituar luftën – madje ka humbur disa nga territoret që presidenti rus u përpoq të aneksonte shtatorin e kaluar, sipas Financial Times në një artikull mbi një vjetorin e ardhshëm të fillimi i pushtimit rus, me titull “Sa kohë mund të përballojë Rusia të luftojë në Ukrainë”.

Humbjet e Rusisë në fushën e betejës janë aq të rënda saqë zyrtarët perëndimorë dyshojnë se ajo ka aftësinë për të kryer sërish një sulm të të njëjtës shkallë. Ndërkohë, sanksionet kanë goditur ekonominë ruse dhe e kanë shkëputur atë nga zinxhirët e furnizimit jetik për mirëmbajtjen e makinës së luftës së Putinit.

Por pavarësisht gjendjes së rëndë të forcave ruse dhe ekonomisë së vendit që i afrohet fundit, Putin nuk ka treguar asnjë shenjë se synon të zvogëlojë qëllimet e tij ose të kërkojë një rrugëdalje nga lufta, duke këmbëngulur se fitorja e Rusisë është “e pashmangshme” dhe se ” objektivat e saj do të arrihet plotësisht’.

Për të vlerësuar se sa kohë Rusia mund të mbajë përpjekjet e saj të luftës, Financial Times shqyrtoi katër fusha kyçe në të cilat Putini duhet të mbështetet: forcat në fushën e betejës, rezervat e municioneve të Rusisë, fondi i luftës i Kremlinit dhe ndjenjat e rusëve të zakonshëm për luftën.

Çështja kryesore, në çdo rast, është se makina luftarake e Putinit është nën presion të madh dhe mund të luftojë për të ngritur ofensivën vendimtare dhe të re që ai ka premtuar. Por Rusia ka burimet për të vazhduar luftën në Ukrainë edhe për ca kohë.

Municioni

Që nga fillimi i pushtimit një vit më parë, Rusia ka humbur të paktën 4,500 automjete të blinduara, 63 avionë, 70 helikopterë, 150 dronë, 12 anije luftarake dhe më shumë se 600 sisteme artilerie. Vlerësimet e Ukrainës për humbjet ruse janë edhe më të larta. Rusët vlerësohet se kanë humbur mijëra tanke në Ukrainë, duke përfshirë shumë tanke të reja. Rusia ka vendosur deri më tani rreth 1,800 tanke dhe ka 5,000 të tjera në rezervë, por shumë prej tyre janë tanke të vjetër të epokës sovjetike dhe në gjendje të keqe, sipas një raporti të Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike.

Rusia ka përdorur gjithashtu një pjesë të madhe të stokut të saj prej rreth 3,000 deri në 3,500 raketa me një rreze veprimi prej më shumë se 300 km që kishte para fillimit të luftës, sipas Pavel Luzin, një akademik në Shkollën e Drejtësisë dhe Diplomacisë në Universitetin Tufts.

Me të dhënat e mësipërme, Rusia është kthyer në përdorimin e sistemit të mbrojtjes ajrore S-300 për sulme me rreze të gjatë.

Sipas një vlerësimi të SHBA-së dhjetorin e kaluar, Rusia mund të ruajë normat aktuale të zjarrit të artilerisë në Ukrainë deri në fillim të vitit 2023 pasi rezervat e municioneve ruse të afta për të goditur objektivat po pakësohen.

Shpenzimet ruse të mbrojtjes pritet të rriten në lartësi të paimagjinueshme këtë vit, por edhe kjo rritje e financimit nuk mund të kompensojë problemet më të thella në prodhimin rus, vëren Luzin.

Pamundësia për të importuar gjysmëpërçues të përparuar të prodhimit të huaj, të cilët Moska nuk është në gjendje t’i blejë për shkak të sanksioneve ekzistuese, gjithashtu ka pasoja negative. Ky zhvillim ka një ndikim negativ në prodhimin e sistemeve të armatimit, pasi shumë nga sistemet ruse (tanket T-72, sistemet e mbrojtjes ajrore 9K37 Buk dhe 9K22 Tunguzka, raketat Kh-101, etj.) kishin komponentë perëndimor të cilët nuk importohen më në Rusi, siç thuhet në një raport të fundit nga Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë.

Pavarësisht gjithë kësaj, dhe pavarësisht faktit se Moska ka mobilizuar rreth 300,000 rezerva, Rusisë duket se i mungon epërsia që do të kërkohej për të arritur fitore të reja të mëdha në frontin ukrainas.

Financiarisht

Në janar, Putin u mburr se parashikimet e kolapsit ekonomik rus nuk po realizoheshin. Ndryshe nga parashikimet perëndimore, PBB-ja ruse u tkurr me vetëm 2.1 për qind, me shitjet mbresëlënëse prej 168 miliardë dollarësh në naftë dhe gaz, duke ndihmuar Kremlinin të kompensojë përpjekjet perëndimore për të përjashtuar Rusinë nga tregjet globale dhe zinxhirët e furnizimit.

Megjithatë, të dhënat e fundit sugjerojnë se fitimet e ekonomisë ruse mund të mos zgjasin shumë, pasi të ardhurat nga energjia muajin e kaluar ranë 46% nga viti në vit, ndërsa shpenzimet ushtarake u rritën ndjeshëm, duke dërguar deficitin e Rusisë.

Moska vlerëson se të ardhurat e saj nga energjia, të cilat përbëjnë 40% të të ardhurave shtetërore, do të bien me 23% këtë vit falë lëvizjeve perëndimore ndaj embargos dhe kufirit të çmimit të eksporteve ruse të naftës.

Për më tepër, Rusia ka humbur më shumë se 50% të eksporteve të saj të gazit natyror pas nismës së Evropës për të reduktuar varësinë e saj nga energjia ruse, ndërkohë që i mungon infrastruktura për të transportuar furnizime në Azi.

Dhe Kina dhe India mund të kenë ndihmuar në kompensimin e dëmit duke blerë më shumë naftë ruse, por sanksionet perëndimore kanë filluar të zvogëlohen në përfitime.

Në këtë kontekst, Kremlini po përgatitet të ngrejë vrimat, duke reduktuar në mënyrë dramatike shpenzimet fiskale joushtarake dhe varësinë e tij nga tregjet ndërkombëtare të kapitalit.

Përshtatshmëria e ushtrisë

Para fillimit të luftës, ushtria ruse numëronte 740,000 – 780,000 njerëz. Për më tepër, nga këta rreth 750,000 njerëz, njerëz të gatshëm luftarak që mund të shkonin në vijat e para të konflikteve nuk i kalonin 168,000, rreth 100,000 ishin në njësi rezervë, dhe pjesa tjetër ishin personel mbështetës.

Forcat ruse që operojnë në Ukrainë pësuan humbje të mëdha në javët e para të pushtimit. Zyrtarët amerikanë vlerësuan se deri në korrik 2022, më shumë se 50,000 ushtarë rusë ishin vrarë ose plagosur. Viktimat ishin të rënda veçanërisht për njësitë “elitare” të ushtrisë ruse, disa prej të cilave panë deri në 50% të njerëzve të tyre të vrarë.

Në fund të shtatorit, Putin njoftoi një plan për rekrutimin e 300,000 burrave dhe që nga fillimi i vitit 2023, ka pasur zëra për një rekrutim të dytë.

Gjysma e burrave të hartuar ka të ngjarë të jenë ende në trajnim, vëren Michael Coffman, drejtor i programit të studimeve ruse në institutin e ekspertëve CNA.

Në total, ka rreth 30 milionë meshkuj të moshës 18-50 vjeç në Rusi, por nga ata 9-10 milionë kanë përvojë ushtarake, sipas studiuesve.

Ndërkohë, rreth 500,000 rusë janë larguar nga vendi që nga fillimi i pushtimit, shumica prej tyre burra në moshë luftarake. Por ka kufizime të tjera, duke filluar nga aftësia e ushtrisë për të strehuar, pajisur, trajnuar dhe paguar trupa të reja, te gatishmëria e Kremlinit për të larguar burrat nga jeta ekonomike, duke shkaktuar valë të reja paniku dhe migrimi masiv.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi planin në fund të vitit 2022 për të rritur numrin e ushtrisë në 1.5 milionë, nga të cilat 695,000 do të jenë ushtarë me kontratë, të cilët do të jenë vullnetarë. Megjithatë, sipas Luzin, këto plane nuk duken realiste: “Qëllimi i vërtetë është të sigurohet një buxhet i madh ushtarak”.

Mbështetja publike

Sondazhet që u zhvilluan shtatorin e kaluar (Vtsiom, Levada Center), treguan se 72% deri në 73% e rusëve mbështesin luftën.

Analistët, megjithatë, argumentojnë se këto shifra nuk janë të besueshme në një mjedis represioni dhe censurimi, me presidentin rus që ka miratuar një ligj që parashikon burgim deri në 15 vjet për ata që “shpifin forcat e armatosura”.

Ndërkohë, Grigory Yudin, profesor i filozofisë politike në Shkollën e Shkencave Sociale dhe Ekonomike të Moskës, vë në dukje se normat e përgjigjeve për sondazhet e ndjenjave publike variojnë midis 10% dhe 25%, ndërsa një sondazh i grupit Chronicles kishte një përqindje përgjigjeje prej vetëm 6%.

Në përgjigje të tjera, rusët tregojnë se lufta po fillon të ndikojë gjithnjë e më shumë në jetën e tyre të përditshme. Një seri sondazhesh të Chronicles treguan se më shumë se gjysma e të anketuarve vunë re se rritja e çmimeve i ka detyruar ata të shkurtojnë blerjet e tyre të përditshme.

Deri në fund të marsit 2022, 3.5% thanë se ishin pushuar së fundmi, dhe deri në shkurt 2023, kjo shifër ishte rritur në 9%. Në të njëjtën kohë, numri i atyre që raportuan incidente ankthi ose depresioni u rrit nga 32% në 50% gjatë së njëjtës periudhë.

Ndërkohë, një sondazh i fshehtë i kryer në nëntor nga një firmë e kontrolluar nga Kremlini zbuloi se 60 për qind e rusëve thanë se Putini bëri gjënë e duhur duke filluar luftën. Megjithatë, shifra përkatëse ishte 70% në pranverën e vitit 2022. Për më tepër, bazuar në të njëjtin sondazh, vërehet gjithashtu një hendek në rritje midis brezave, pasi vetëm 40% e rusëve të moshës 18 deri në 45 vjeç thonë se vendi i tyre kishte të drejtë për fillimin e luftës. , ndërsa përqindja përkatëse është 76% për ata mbi 45 vjeç.