“Morëm një karton të verdhë nga Komisioni Evropian”, anëtari i kryesisë së PD në Panorama TV: U futëm në listën gri nga këmbëngulja e kryeministrit për amnistinë fiskale

Anëtari i kryesisë së PD, Eno Bozdo deklaroi në emisionit “Log.” në Panorama TV se për rikthimin e Shqipërisë në listën gri sa i përket monitorimit fiskal, sheh si fajtor kryeministrin Edi Rama.









Me këtë vendim sipas Bozdos, “morëm një karton të verdhë nga Komisioni Evropian”, dhe kjo sipas tij erdhi nga këmbëngulja e kryeministrit Edi Rama për amnistinë fiskale, pavarësisht kundërshtimeve nga ndërkombëtarët.

“Shqipëria vendoset të kalojë në një kategori më poshtë, arsyet janë shumë të qarta është fakti i këmbënguljes nga kryeministri për ndërmarrjen e amnistisë fiskale që ka hasur në kundërshtimin e drejtpërdrejtë të FMN, KE dhe BE që kanë shprehu rezervat e tyre për jo edhe gjithashtu dhe deklarata e ambasadores së BE që kjo mund të krijojë pasoja për hapjen e negociatave. Vendosja në këtë listë është një qëndrim i pastër i BE për të thënë që nuk jemi dakord me këtë gjë është kaq e pastër dhe kaq e qartë, thelbi është këmbëngulja e kryeministrit për të vazhduar më tej me amnistinë fiskale kemi një karton të verdhë nga Komisioni Evropian.

Po të shikoni 18 juridiksionet fiskale do të shikoni që Shqipëria është i vetmi vend që ka marrë datën e hapjes së negociatave që është aty. I vetmi vend me perspektivë të qartë evropiane është Shqipëria, disa të tjerë aty janë dhe parajsa fiskale”, tha Bozdo.