“Nuk e marr ilaçin e kolesterolit sepse dëmton mëlçinë” – përgjigjet kardiologu

Është fakt se stili modern i jetesës ndikon në shëndetin e njerëzve, duke rritur ndjeshëm efektet negative të sëmundjeve kardiovaskulare në vendet e zhvilluara. Vitet e fundit vihet re një rritje e faktorëve të rrezikut dhe për rrjedhojë një rritje e humbjes së njerëzve nga sëmundjet kardiovaskulare.









Në vendin tonë sot, edhe pse shkalla e duhanpirjes është ulur, gjithnjë e më të rinjtë janë hipertensivë, gjithnjë e më të rinjtë kanë nivele të larta të kolesterolit, sheqerit dhe gjithashtu kemi një nga normat më të larta të obezitetit të fëmijëve në botën perëndimore.

Rreth 250,000 grekë kanë të paktën një faktor rreziku, pra 1 në 4 janë në rrezik për një infarkt akut të miokardit ose goditje në tru, ndërsa përqindjet rriten për ata mbi 45 deri në 50%, pra 1 në 2.

Gjatë tre viteve të fundit, pandemia dhe izolimi në shtëpi kanë krijuar më shumë stres, depresion dhe kombinimi i ushqimit të gatshëm dhe më pak lëvizshmëri ka rritur peshën trupore.

Gjithashtu, u ulën vizitat në mjekë dhe spitale, për shkak të frikës së infektimit nga koronavirusi i ri, pacientët nuk iu nënshtruan analizave laboratorike klinike, edhe kur kishte simptoma (p.sh. aritmi, shqetësime kardiovaskulare, gulçim, etj.). Pra, në ato ditë të vështira, shumë raste u referuan me vonesë në urgjencë dhe mjekët u përpoqën të përballonin problemet në fazën e fundit, kur ata mund të zgjidheshin shumë më mirë nëse pacientët do të kishin kërkuar në kohë ndihmë mjekësore.

Zemra – Çfarë duhet të keni kujdes

Zemra është një pompë, e cila për të dërguar gjakun në qarkullim “rreh” 100,000 herë në ditë, 3,000,000 herë në muaj, 40,000,000 herë në vit dhe 500,000,000 herë në dekadë. Kjo do të thotë se, për të vazhduar të funksionojë siç duhet, duhet të kujdesemi që ta mbajmë në gjendje të mirë dhe të respektojmë urdhrat e mjekëve specialistë. Kontrollet e rregullta të nevojshme për të ditur gjendjen e zemrës sonë nuk duhen neglizhuar apo anashkaluar për asnjë arsye. Megjithatë, këto kontrolle nuk janë të njëjta për të gjithë.

Personat që i përkasin grupeve me rrezik më të lartë për sëmundjet kardiovaskulare, si personat me histori të problemeve kardiovaskulare, duhanpirësit, të moshuarit, veçanërisht nëse nuk e lënë duhanin, nuk kontrollojnë kolesterolin, diabetin dhe nuk ushtrojnë, duhet të bëjnë kontroll të rregullt të zemrës. kontrolloni (personat mbi 35 vjeç, të paktën një herë në vit). Të gjithë, pa përjashtim (njerëzit me probleme dhe ata pa) do të bënin mirë të mbanin parasysh disa mite dhe disa të vërteta për problemet kardiovaskulare dhe trajtimin e tyre.

Miti: “Unë nuk jam në rrezik”

Si kardiologë, ne shpesh na kërkohet të përpiqemi shumë për t’i bindur pacientët për rreziqet e përfshira dhe për t’i bërë ata të marrin ilaçet e tyre. Raste të tilla janë p.sh. gratë që besojnë se nuk janë në rrezik të problemeve kardiovaskulare.

E vërteta është se kjo është e vërtetë deri në një moshë të caktuar, por nuk është e vërtetë pas menopauzës, kur rreziku rritet dhe bëhet pothuajse i njëjtë me atë të meshkujve të së njëjtës moshë. Gratë e reja, kur janë duhanpirëse dhe përdorin gjithashtu kontraceptivë (edhe për të rregulluar ciklin e tyre), priren të injorojnë se ky kombinim, (pavarësisht se kontraceptivët e rinj kanë më pak efekte anësore) mund të ketë komplikime serioze, si emboli pulmonare ose trombozë që kërkon vëmendje dhe kontroll.

Miti: “Ilaçi i kolesterolit dëmton mëlçinë”

Shumë pacientë thonë: “Doktor, unë nuk marr ilaç për kolesterolin, sepse dëmton mëlçinë”. Ky keqkuptim themelor mund të rrjedhë nga fakti se testimi i funksionit të mëlçisë dhe kolesterolit rekomandohet një muaj pas fillimit të barnave për uljen e kolesterolit. Ilaçet për uljen e lipideve nuk e dëmtojnë mëlçinë. Edhe nëse ka një efekt në funksionin e mëlçisë, ato zëvendësohen lehtësisht me ilaçe të tjera që nuk e kanë këtë efekt. Pikërisht për këtë rekomandohet testi i funksionit të mëlçisë së sipërpërmendur: “për çdo rast…” dhe jo sepse “kështu bëjnë këto barna”.

E vërteta është se duke marrë ilaçet dhe duke hequr “kolesterolin e keq”, pra atë që bllokon enët e gjakut të trurit dhe zemrës në masën 100 mg ose më pak, vdekshmëria totale kardiovaskulare reduktohet me 25-30%. Kjo do të thotë se 25-30% më pak njerëz vdesin. Përkundrejt kësaj shkalle vërtet domethënëse të mbijetesës, ne nuk mund të krahasojmë një “Unë nuk marr ilaç për kolesterolin”.

Miti: “Një presion i lartë “i madh” (sistolik) nuk është aq i rëndësishëm”

Shumë njerëz me hipertension priren të nënvlerësojnë presionin e lartë sistolik (“i madh”). Në klinikat e hipertensionit dëgjohen shpesh fraza të tilla si: “Unë kam presionin e gjakut 16 dhe presionin e zemrës 9.5, ky është i ngritur”.

E vërteta është se kjo 16 – e hipertensionit sistolik, pra hipertensionit – që nuk është me interes/që “kalon nën radarin e pacientit”, është edhe më e rëndësishmja. Të gjitha komplikimet si dështimi i zemrës, dështimi i veshkave, goditjet në tru, aneurizmat janë për shkak të hipertensionit sistolik. E sigurta, pra, për të gjitha grupet e pacientëve është vizita te specialisti kur presioni i kalon 140/90 mmHg.

Miti: “Unë nuk pi cigare, pi duhan sepse është më e sigurt”

E vërteta është se cigaret elektronike përmbajnë substanca të ndryshme të rrezikshme, si dhe tretës dhe shije shtesë, të cilat dëmtojnë enët e gjakut dhe mushkëritë, siç tregohet nga shumë studime moderne.