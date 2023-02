‘Bledi si sigurims brenda BBVIP’/ Dalina Buzi përkrah Luzin: Ka fituar popullin, energjia e tij është tjetër gjë. Manja i shërbente produksionit (VIDEO)

Dalina Buzi ka reaguar sërish duke prehur mbështetje për konkurentin e BBVIP, Luiz Ejlli.









Pak para vendimit të Bledi Mane për të dalë nga shtëpia, Dalina ka komentuar lojën e dy konkurrentëve.

Sipas saj Luizi ka humor dhe fiton lehtë zemrën e popullit, ndërsa Bledi ishte në BBVIp vetëm si sigurims.

Sakaq shton se loja e Bledit e ndihmon produksionin, por situatat e vërteta në shtëpi i krijoj Luizi.“Luizi nuk ka vetëm armën që ngacmon njerëzit, ka humorin. Bledi nuk i ka këto. Energjia e tij me atë të Luizit është tjetër gjë. Bledi për mua nuk ka lidhje që të krijojë lidhje, por është sërish vëzhgues i jashtëm. Mund ta ndihmojë produksionin me ngacmimet që bën, por sa efekt kanë ngacmimet e tij. Luizi ku ngacmon i nxjerr nga vetja, krijon ekip, fiton popullin. Është shumë i zoti. Bledi do që të jetë kundrapunti i çdo gjëje. Se di se sa efekt ka kjo. Nuk e di nëse njerëzit do preken aty se kur i thotë Luizi, Bledi apo Olta. Bledin nuk e shof personazh. Është fiks si sigurims”, tha ai.