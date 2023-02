Çaj dhe salcice falas në dëborë: Si i bind Putini rusët të gëzojnë për luftën

Ndër përfitimet e ofruara për ata që shtypnin këmbët për të qëndruar ngrohtë jashtë stadiumit Luzhniki të Moskës, kishte pije të nxehta, pagesa, ushqim falas ose një ditë pushimi nga klasa. Të tjerëve thjesht u ishte thënë nga punëdhënësit e tyre të merrnin pjesë, raportoi media e pavarur.









“Ne jemi nga Posta Ruse”, tha një i ri me flokë të errët, duke e futur fytyrën në pallto. Pak minuta më parë, një grua me një kapele të bardhë leshi kishte thirrur emrin e tij nga një listë dhe i kishte dorëzuar një ftesë letre me ngjyrat e trengjyrëshit rus.

“Ftesë në programin festiv “Lavdi Mbrojtësve të Atdheut”, thuhet në të.

Ngjarja masive në stadiumin Luzhniki të Moskës të mërkurën vështirë se mund të quhet spontane. Por sigurisht që ishte një tërheqje e turmës.

Dhjetëra mijëra u raportuan se ishin derdhur nëpër detektorët metalikë të instaluar në terrenin e Luzhniki, dikur perlë e Kupës së Botës Rusi, e organizuar në 2018 dhe një simbol i tërheqjes së saj ndërkombëtare. Tani është një vend i preferuar për mitingje patriotike të organizuara.

Kjo ngjarje u caktua për Ditën e Mbrojtësit të Atdheut më 23 shkurt, një festë tradicionale në Rusi, e cila këtë vit vepron si një përvjetor i një viti të pushtimit të Ukrainës nga Rusia një ditë më vonë.

Formacioni përfshinte një numër yjesh të pop-it që janë fytyra të rregullta në ngjarje patriotike, si këngëtarët Grigory Leps dhe Oleg Gazmanov, të cilët të dy janë në listën e sanksioneve të BE-së.

Këngëtari Shaman lëshoi ​ baladën e tij “Ne do të ngrihemi”, i veshur me një bluzë ku shkruhej: “Unë jam rus”.

Por ylli i vërtetë ishte Presidenti Vladimir Putin, i cili dukej dukshëm i kënaqur pasi doli në skenë duke brohoritur: “Rusi! Rusia!”

“Tani për tani po zhvillohet një betejë në tokat tona historike, për njerëzit tanë … ne jemi krenarë për ta”, i tha ai turmës. “Sot, në mbrojtjen e interesave tona, të popullit tonë, të kulturës, të gjuhës, të territorit, të gjithë kësaj, i gjithë populli ynë është mbrojtësi i atdheut.

Më parë, një grup fëmijësh të vegjël të përshkruar si nga Mariupol u sollën në skenë me pamjet e një qyteti të shkatërruar që luante në sfond. “Dua të falënderoj xhaxha Yurya që më shpëtoi mua dhe qindra mijëra të tjerë”, tha një nga vajzat përpara se të inkurajohej të përqafonte një komandant ushtarak që thuhet se “shpëtoi” më shumë se 350 fëmijë.

Në përgjithësi, mesazhet publike kanë prirur të shmangin vënien e tepërt të fokusit në Ukrainë dhe luftë – një term që në Rusi është ende një vepër penale – dhe më shumë në një tregim më të gjerë dhe më pak të diskutueshëm të patriotizmit dhe mbështetjes për forcat e armatosura të vendit.

Në stadium, disa oficerë të rendit, por vizitorë të paktë, tundën Z-të, shkronjën që është kthyer në simbol të luftës. Në mënyrë të ngjashme, në të gjithë qytetin, billbordet shfaqnin veteranë dhe ushtarë të ditëve moderne dhe slogane të tilla si “Ne qëndrojmë së bashku!” por rrallëherë ata e përmendnin në mënyrë eksplicite Ukrainën.

Qasja në koncert ishte e kontrolluar rreptësisht. Nuk kishte bileta për t’u blerë dhe vetëm një pjesë e vogël e mediave u lejuan të hynin. Pjesëmarrësit duhej të regjistroheshin paraprakisht nëpërmjet organizatave rinore, kompanive shtetërore dhe institucioneve arsimore.

“Unë u regjistrua nga universiteti im”, tha një i ri i veshur me një pulovër gri të hapur me kapuç. I pyetur nëse kishte qenë e detyrueshme, ai tundi kokën dhe hodhi sytë larg.

Ai nuk pranoi të jepte emrin e tij dhe, nga frika e hakmarrjes, të tjerët ishin po aq të kujdesshëm për të folur. “Ne nuk flasim rusisht,” tha një grua me pamje nga Azia Qendrore, pasi u pyet se çfarë e kishte sjellë atje.

“Është shumë ftohtë sot, dhe ne po hamë një meze të lehtë, faleminderit, lamtumirë”, tha një grua tjetër me një pallto leshi, e cila qëndronte jashtë me një grup duke ngrënë sanduiçe me salsiçe dhe turshi në dëborë.

Një tubim i ngjashëm në Luzhniki u mbajt në mars të vitit të kaluar, kur Rusia shënoi tetë vjetorin e aneksimit të Krimesë. Dhe një tjetër në tetor në Sheshin e Kuq pas një ceremonie që aneksoi katër rajone të tjera ukrainase, pavarësisht se ato nuk janë plotësisht nën kontrollin rus.

Në fakt, që nga viti 2014 tubimet janë bërë një tipar fiks i udhëheqjes së Putinit.

“Pas aneksimit të Krimesë, Putini kaloi nga aspirata për legjitimitetin e një presidenti të zgjedhur në atë të të qenit një udhëheqës i plotfuqishëm. Dhe nëse je një Lider, të duhet një turmë që të mblidhet rreth teje, “tha për POLITICO analisti Nikolai Petrov, një studiues i lartë në grupin e mendimit Chatham House.

Por edhe mbështetësi më i zjarrtë i Kremlinit do të luftonte për t’i portretizuar mitingjet si spontane. Në fakt, skenat tradicionale të rreshtave të autobusëve të ngjashëm që transportojnë njerëz me pamje të ngjashme, të cilët më pas valëvitin flamuj rusë me përmasa të ngjashme, janë më shumë si Koreja e Veriut sesa Woodstock.

Megjithatë, tha Petrov, Kremlini nuk ka gjasa ta konsiderojë këtë një dobësi. “Kremlini nuk ka nevojë për njerëz që të mobilizohen, edhe në mbështetjen e tij”, tha ai. “E gjithë ideja e ngjarjeve të tilla është të demonstrojnë besnikëri, jo një lloj dashurie fanatike”.

Ndonëse koncerti i Luzhnikit ishte spektakli i madh, në ditët në vijim priten festime të tjera në mbarë vendin.

Sipas medias së biznesit RBC, administrata presidenciale u ka dërguar udhëzime autoriteteve rajonale për aktivitete të përshtatshme. Sugjerimet thuhet se përfshinin pikturimin e muraleve me temë ushtarake, organizimin e flash mobeve me njerëz të rreshtuar në formën e një medalje lufte në formë ylli dhe punëtoritë e artit dhe artizanatit për të prodhuar, ndër të tjera, çorape të thurura që më vonë mund t’u dërgoheshin ushtarëve që luftonin në Ukrainë.

Rusët që kanë familje ose miq të përfshirë në “operacionin special ushtarak” janë inkurajuar gjithashtu të regjistrojnë video mesazhe personale dhe t’i ndajnë ato në internet nën hashtag #ourheroes.

Në një video të tillë të postuar në Instagram – një platformë që është ndaluar në Rusi si ekstremiste, por ende përdoret gjerësisht përmes VPN – një grua me sy të përlotur nga qyteti i Prokhladny në Kabardino-Balkaria e veshur me uniformë i thotë burrit të saj: “Ti” është shkëmbi ynë, mbrojtësi ynë. Uroj që të ktheheni fitimtarë, të shëndetshëm, të padëmtuar. Të dua shumë.”

Në Luzhniki, përpara tubimit, altoparlantët u premtuan pjesëmarrësve çaj të nxehtë falas, qull dhe salcice.

Ndërkohë, koordinatorët vazhduan t’u thërrisnin emra nga tabelat e tyre grupeve të grave të moshës së mesme me dorashka dhe pallto leshi dhe burrave me xhaketa dhe kapele të errëta. “Smirnova, Oxana Pavlovna!” një organizator i tillë bërtiti. Duke iu përgjigjur këtij emri, një grua eci përpara dhe pranoi biletën e hyrjes me pak emocione.

Pasi u shënuan emrat e tyre, disa njerëz u drejtuan drejt metrosë, larg terrenit para se të fillonin festimet, disa prej tyre me flamujt trengjyrësh rusë që u ishin dhënë ende në dorë.

Me një përvjetor tjetër, aneksimin e Krimesë, afër në mars, ata ka të ngjarë të kthehen së shpejti.