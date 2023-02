‘Do e dua aq sa ti’/ Luizi takohet për herë të parë më babain e Kiarës (VIDEO)

Moderatorja Kiara Tito është surprizuar mbrëmjen e djeshme në shtëpinë e BBVIP, ku është takuar me babain e saj pas më shumë se dy muaj e izoluar.









Babi i saj kishte ardhur posaccërisht nga Itali për Kiarën dh atë janë çmallur me njëri-tjetrin në pak minuta, ku i ati i shprehu mbështetjen duke i thënë: “Na ke bërë krenar”.

Më pas moderatorja Arbana Osmani i ka mundësuar Luizit që dhe ai ta takojë babain e partneres së tij, ku këngëtari i është shprehur “E vetmja fjalë që të them është se të kërkoj falje sa herë që e kam mërzitur Kiarën. Do ta dua aq sa e do ti dhe do ta respektoj”.

Ndërsa i ati e falënderoi që i ka ndenjur pranë.