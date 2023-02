“Ekipi L”/ Tutorë dhe truproja të kurtheve të njohur që qëndrojnë pas krimit ndaj hidraulikut shqiptar në Greqi!

Pas vrasjes së hidraulikut shqiptar në lokalin nw Greqi, qëndron grupi famëkeq “L Group”, i cili kontrollon studiot “rozë” dhe drogën në qendër të Athinës.









Kur mesditën e 7 janarit, oficerët e Njësisë së Trafikimit të Qenieve Njerëzore të Prokurorisë së Krimit të Organizuar prangosën një 32-vjeçar shqiptar, pasi kishte burgosur dhe liruar për muaj të tërë një vajzë të re, një histori e pabesueshme që të kujton një film gangster dhe vazhdoi në disa episode të përgjakshme, filloi të shpaloset me shpejtësi.

Një muaj e gjysmë më vonë, banda e tij luajti në vrasjen brutale të hidraulikut shqiptar, në një kafene në rrugën Kastamonis në Nea Joni.

I huaji me shumë pseudonime dhe të paktën shtatë persona të tjerë, të cilët dyshohet se së bashku kontrollojnë një klub të njohur në qendër të Athinës, kanë ngritur famëkeqin “Team L”, i cili komandon disa studio “rozë” në qendër të Athinës dhe në të njëjtën kohë, anëtarët e saj shfaqen si truproja të shumë gangsterëve në të gjithë Greqinë

Këto raste – pra krimi i djeshëm në Kastamonis, rastet “rozë” dhe në përgjithësi gjithë veprimtaria e tyre e paligjshme – janë nën mikroskopin e oficerëve me përvojë të Prokurorisë së Vrasjeve dhe Zhvatjeve të Sigurimit të Atikës, të cilët thuhet se kanë bërë një hartë të plotë ë natës athinase. Dhe kjo pasi, në hulumtimin që kanë bërë muajt e fundit, ata kanë takuar shumë herë para tyre katër shqiptarët dhe grupin e tyre.

Madje, në një bastisje të fshehtë të ndodhur më 16 tetor në klubin e sipërpërmendur në qendër, ata janë sjellë pasi të gjithë janë arrestuar në të kaluarën dhe janë të shënuar për lëndë narkotike, pastrim parash, trafik njerëzish, armatime, sulme ndaj policëve të grupit DI.AS – edhe shkelje e masave për përhapjen e virusit korona.

Kompania specifike, thonë burime të EL.AS. në protothema.gr është bërë në fshehtësi të plotë, pasi kishte dyshime se grupi mbante kontakte me policë të betuar që do të “gozhdonin” lëvizjet e kolegëve të tyre në mafia. Analistët e sigurisë që kanë punuar në këtë rast muajt e fundit flasin për një grup mafioz që ka depërtuar në shumë nivele dhe mban kontakte dhe marrëdhënie me njerëz të ashpër nëpër burgje.

Thirrja dhe gardianët

Oficerët e Prokurorisë së Zhvatësve të Sigurimit të Atikës, të cilët prej muajsh po hetojnë çështjen me këtë grup të veçantë, u njoftuan nga kolegët e tyre të Luftimit të Krimit të Organizuar për një denoncim të çuditshëm nga një e re.

Më 4 nëntor, vajza 22-vjeçare arriti të thyente prangat, të arratisej nga banesa e tmerrit që mbante shqiptari dhe t’i tregonte policisë një histori rrëqethëse.

Siç pasqyrohet në dosjen që disponon protothema.gr, në fillim të vitit 2020, ajo ka takuar 32-vjeçarin tashmë të huaj, i cili i është prezantuar si pronar i klubit specifik në Athinë dhe i ka ofruar të punojë si një “florist”, me para shumë të mira. Ai i dha asaj një muaj për t’iu përgjigjur propozimit të tij tundues.

Në fakt, në shkurt të po atij viti, vajza e atëhershme 20-vjeçare pranoi propozimin e shqiptarit dhe ky ishte gabimi i saj i madh. Mafiozi i huaj, kur e reja u vendos në banesë, kaloi në fazën e dytë të planin e tij të sëmurë. Siç thuhet në transferim, “që atëherë, dhe për një periudhë afërsisht tre mujore, i pandehuri e ka ndaluar viktimën në mënyrë të paligjshme dhe kundër vullnetit të saj, duke monitoruar plotësisht lëvizjet e saj, madje duke vendosur “roje” jashtë shtëpisë së tij gjatë orëve që ai mungonte. Për një periudhë tre mujore, i sëmuri ishte i punësuar si shërbëtore zyre, duke bërë mesatarisht katër takime seksuale në ditë me pagesë. Konkretisht, kostoja për çdo takim ishte 150 €, nga të cilat 50 € korrespondonin me tarifën e zyrës. 20 € për të akuzuarin që vepronte si shofer dhe 80 € për viktimën. Megjithatë, e pandehura, e cila ishte shoferi ekskluziv që e transportonte çdo ditë pacientin në takimet e saj seksuale, i mbante të gjitha të ardhurat e saj nga prostitucioni, duke vazhduar kështu të përfitonte një përfitim financiar të paligjshëm nëpërmjet shfrytëzimit të saj”.

Frika, kërcënimet dhe “gardianët” e mbajtën vajzën në burgun shqiptar. Ai arriti të kursente fshehurazi të gjitha paratë që mori nga takimi, në mënyrë që të mund të shpëtonte nga shtëpia e torturave. Megjithatë Tutuani e kuptoi… “I pandehuri e kuptoi se viktima kishte kursyer fshehurazi shumën prej 5000 € nga puna e saj si prostitutë dhe për këtë arsye vazhdoi të mbante shumën në fjalë, duke ushtruar dhunë fizike të fortë, pavarësisht faktit se rreth një Një javë më vonë, pacientja i është larguar nga kontrolli i të akuzuarit, ka vazhduar kërcënimet ndaj saj si dhe ushtrimin e dhunës fizike dhe psikologjike, duke vepruar personalisht ose nëpërmjet tre personave për të parandaluar çdo ankesë në organet policore.

Dhe kështu torturat e saj vazhduan… Derisa më në fund ajo arriti të arratisej, hapi gojën dhe thyente prangat, duke folur me Policinë. Ekipi i posaçëm i Në/Drejtorisë për Luftën kundër Krimit të Organizuar, mesditën e 7 janarit ka vënë nën vëzhgim të matur banesën e shqiptarit dhe pasi e ka lokalizuar dhe imobilizuar, e ka vënë në pranga.

“Ekipi L” dhe grackuesit

Dhe në këtë pikë hetimi i rikthehet sërish Prokurorisë së Zhvatjeve, pasi informacionet dhe provat tregojnë se grupi i të arrestuarve dhe sidomos tre anëtarë të tjerë, kanë aksion shumështresor në atë që ne e quajmë nata athinase.

Analistët e EL.AS, duke lundruar në internet dhe rrjetet sociale të të huajve, gjetën shumë materiale fotografike dhe video si nga jeta e tyre luksoze, ashtu edhe nga prania e tyre si truproje pranë kurtheve të njohur dhe të mëdhenj të vendit.

Grupi i truprojave ka një gjest të veçantë – “këputjen e qafës me gishtin e madh” dhe lëvizjen e duarve sikur të gjuante me kallashnikov. Ata vetë janë të rëndë, të bërë tatuazhe me shenjat dalluese ‘Team L’, mbajnë zinxhirë të trashë ari, unaza pothuajse në të gjithë gishtat dhe varëse të rënda rreth qafës. Madje, ky grup truprojesh ka marrë pjesë edhe në një videoklip të një trapi të njohur të huaj.

Në thelb, jeta e 32-vjeçarit të arrestuar dhe tre shokëve të tij, në shumë mënyra i ngjan asaj që përshkruajnë grackuesit në këngët e tyre. Është karakteristik se në të kaluarën ata janë përballur me efektivë të policisë, kryesisht të grupit DI.AS, pasi shmangin ndalimin në kontroll, ndërsa ofendojnë dhe kërcënojnë me uniforma që tentojnë t’i ndalojnë.

Sipas oficerëve që merren me rastin, selia e tyre thuhet se është klubi i lartpërmendur në qendër të Athinës. 32-vjeçari i arrestuar për burgosjen dhe ekstradimin e bukuroshes së re prej muajsh ishte nën vëzhgim të ngushtë nga Prokuroria e Zhvatjeve dhe ka rezultuar në bastisjen e fshehtë më 16 tetor në dyqanin e natës. Në atë kohë, policia e sigurisë dhe e forcave speciale kishin arrestuar dhe futur katër personat.

Informacionet më të reja që disponojnë shërbimet kompetente thonë se së fundmi ky grup ka krijuar marrëdhënie të ngushta me mekanizmin e të burgosurve shqiptarë në burgjet e të gjithë vendit, për të qenë krahu i tyre i jashtëm. Rasti u kujton shumë njerëzve një film gangsterësh dhe është një rast tipik sesi funksionon krimi i organizuar në vendin tonë. Është tipike që në shumë prej profileve të tyre në rrjetet sociale, ata ngarkojnë foto nga filmi gangster “The Godfather”.

Kryetarja e seksionit të Mbrojtjes së Qytetarëve të Demokracisë së Re dhe kandidate për deputete e Sektorit të Jugut të Athinës, zonja Ioanna Gelestathi, thekson në këtë drejtim për protothema.gr: “Lufta kundër krimit të organizuar është sfida më e vështirë për policinë. nëpër botë. Qeveria aktuale, duke vënë që në momentin e parë çështjen e sigurisë, vuri si synim madhor uljen drastike të krimit të organizuar dhe i dha Policisë greke drejtimet përkatëse. Kohët e fundit është intensifikuar fronti i qeverisë dhe policisë greke kundër mafies vendase. Veprime të tilla si bastisjet e fundit nga Departamenti i Grabitjes në klubet e natës që rezultuan në arrestimin e kriminelëve të ashpër do të përshkallëzohen në të ardhmen e afërt. Shteti nuk trembet nga banditë”.