Hakmarrja dëshpëruese e ish të dashurës ‘esëll’ të Charles McGonigal: Darka e Ramës kushoi 10 mijë dollar, ish-agjenti të dënohet për jetë!

Një dëshmi e re mediatike dhe tepër kompromentuese ka ardhur nga ana e ish të dashurës së Charles McGonigal. Prej disa kohësh në mediat amerikane, që prej bërjes publike të skandalit të ‘McGonigal’, ish e dashura e tij, Allison Guerriero, po jep dëshmie nga e kaluara e ish agjentit.









Edhe pse në të tëra intervistat e saj, Guerriero përmend faktin se ka qenë person i alkolizuar, ajo përpiqet të zbardhë disa të vërteta periferike për këtë personazh misterioz.

Allison Guerriero gjatë intervistës thekson se Charles McGonigal kishte paguar për nder të Ramës një darkë me shifra astronomike. Mendohet se darka ka kushtuar 10 mijë dollarë, po ti besojmë dëshmisë së ish të dashurës se McGonigal, por tashmë esëll.

Gazeta Shqiptare zbardh intervistën e plotë të Allison Guerriero dhnëë për mediat amerikane:

Ish-agjenti i FBI-së, Charles McGonigal akuzohet për marrje parash nga një oligark rus shumë i njohur në botën e investimit. Ish e dashura e tij flet para mediave për faktin se çfarë ajo kujton nga ajo periudhë.

Charles McGonigal krijon lidhje biznesi në Shqipëri. Por krijon lidhje edhe me një oligark rus të sanksionuar nga SHBA. Të gjitha këto fakte po e përballin FBI-në me një udhëkryq të rëndësishëm. Ti ke pasur një marrëdhënie me Charles për afro një vit dhe ndoshta do jesh në gjendje të bashkosh disa pjesë. Pra kur filloi kjo histori, dhe kur në të vërtetë bota e pa se cili ishte McGonigal i vërtetë.

Po isha shumë e habitur, shumë e zhgënjyer. Në fakt, ishte shumë e thjeshtë për atë të më tradhëtonte mua, familjen e tij dhe timen, por nuk do e besoja kurrë se do tradhëtonte vendin e tij. Unë besoj se ai është një tradhtar dhe nuk e kuptoj pse nuk akuzohet për tradhti dhe spiunazh. Unë nuk jam avokatja e tij.

Në vitin 2019 ti shkruajte për FBI duke i thënë këtë gjë se besoni se ai është tradhtar dhe se duhet të niset një hetim.

Unë nuk e dija se ishte tradhtar, por u thashë që shikoni, se çfarë po bën në Shqipëri. Dhe unë mendoj se e gjitha filloi dhe mbaroi me Shqipërinë. Nuk e mendoja kurrë se Ballkani Perëndimor ishte përfshirë, apo me tepër nuk e mendoja se edhe Rusia ishte e përfshirë.

Përse nuk more ndonjë përgjigje nga FBI?

Ndoshta sepse kam qenë e dehur. Dhe në të njëjtën ditë që e shkrova atë email fola me Bill Crosford.

Kishe një marrëdhënie me të?

Po mundohesha

A ju besonin njuve?

Po. Ata më besonin mua.

Kur trokti FBI në derën tuaj?

Ishte nëntor 2021

Çfarë pyetje ju bëri FBI?

Ata më pyetën se sa shpesh shkonte McGonigal në Shqipëri. Sa shpesh shoqërohej me Kryeministrin Rama. Por edhe gjatë prezencës së Ramës në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. McGonigal kishte marrë, ose të paktën kështu më tha se e kishte ftuar Ramën në restorantin e njohur “St. George” dhe darka kushtoi 10 mijë dollar për të dhe për onturazhin e tij.

Mendoni se ka më shumë persona të përfshirë në këtë çështje?

Po,

Si do ti mësojmë këta emra

FBI ka dosje dhe do ketë besueshmëri

Pra ai duhet të dënohet për tërë jetën për ato që bëri apo jo?

Po

Pse e besoni

Sepse është tradhtar i vendit, dhe akuzat ndaj tij do të rriten, Jam e sigurt se do të këtë akuza shtesë për evazion fiskal, si Al Capone.

