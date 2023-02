“Ishte person i qetë, nuk trazonte njeri”/ Si u masakrua shqiptari hidraulik nga bashkëkombasit e tij në Greqi! VIDEO

Autorët shqiptarë të sherrit që përfundoi me vrasje në Greqi janë arratisur me një xhip të argjendtë luksoz. Pak minuta pas të shtënave nga të cilat mbeti i plagosur për vdekje 39-vjeçari hidraulik shqiptar, grupi i autorëve hipi në mjetin luksoz dhe u largua drejt rrugës së Kymit.









Në video-dokumentin e paraqitur nga protothema.gr, automjeti me zhvendosje të madhe shihet në momentin e arratisjes pak metra larg kafenesë ku ndodhi ngjarja e përgjakshme.

Është pak minuta para mesnate kur xhipi është duke lëvizur në rrugën Kastamonis, në drejtim të Avenue Kymi dhe shoferi i tij nxiton për t’u larguar nga dyqani.

Sipas informacioneve, automjeti me të cilin u arratisën autorët ndodhet në orët e para të mëngjesit në zonën e Gyzit dhe është dërguar për ekspertizë në laboratorët e mjekësisë ligjore të EL.AS.

Shqiptari që ra i vdekur në kafene ishte një hidraulik që nuk shqetësonte autoritetet

39-vjeçari shqiptar ka vizituar dje një kafene në Nea Joni për të parë ndeshjen e Champions League, por nuk u kthye më në shtëpi pasi fati pati një fat të shëmtuar. Me profesion hidraulik humbi jetën pasi u godit nga një plumb “qorr” brenda dyqanit. Shqiptari që jeton në zonë dhe punon si hidraulik është identifikuar në GADA nga vëllai i tij me të cilin jeton. 39-vjeçari hidraulik shqiptar nga Jonia e Re nuk kishte pasur kurrë probleme me autoritetet dhe nuk kishte asnjë aktivitet kriminal. Ai dha frymën e fundit pasi u plagos për vdekje nga një nga 7 plumbat e bashkëkombësve të tij.

Policët që po trajtojnë rastin, përveç xhipit Cadillac që u gjet pranë kafenesë në rrugën Kastamonis dhe u bë “gjethe e pendë” nga autoritetet, në zonën e Gyzit është vendosur edhe një Mercedes, i cili ndodhet duke u shqyrtuar si i përfshirë në çështjen e bandës së “7”.

Të dyja mjetet e gjetura nga policia ishin marrë me qira me informacion të rremë dhe në fakt qiramarrësi kishte në informacion se jetonte në qendër të Athinës. Përtej kësaj, autoritetet kanë identifikuar shqiptarët e lidhur me bandën “aktive” në trafikun dhe “mbrojtjen” e drogës dhe janë në proces identifikimin e tyre.

Sipas informacioneve të fundit, gjithçka ka nisur kur një grup prej shtatë shqiptarësh kanë mbërritur në kafene dhe kanë nisur të debatojnë pa u ulur. Më pas të shtatë dolën në rrugë jashtë kafenesë me njëri prej tyre duke nxjerrë armën dhe duke qëlluar. Për pasojë, shqiptari fatkeq, i cili siç u konstatua nuk kishte lidhje me grupin e bashkatdhetarëve të tij që u grindën, mbeti i plagosur në klavikul. Pas plagosjes së shqiptarit, grupi prej 7 personash është zhdukur në drejtim të panjohur. Oficerët e policisë që ndodhen në vendngjarje gjetën një xhip të tipit amerikan të cilin e quajtën “fletë dhe krahë” pasi ndoshta i përkiste njërit prej anëtarëve të grupit shqiptar.

Shqiptari fatkeq u dërgua i plagosur në spitalin CAT ku ndërroi jetë pak para orës 03:00 pasi kishte humbur shumë gjak. “Dola jashtë, ishte kaos, e pashë njeriun të rënë. Një makinë është larguar me shpejtësi dhe i kanë bërtitur shoferit “ik, ik””, tha për protothema.gr një banor i zonës.

Rastin e ka marrë Departamenti i Vrasjeve, ku policia ka grumbulluar nga vendngjarja shtatë gëzhoja dhe një plumb të deformuar nga një pistoletë 9 gamë, ndërsa është vënë në kërkim të personit që ka qëlluar përmes kamerave të sigurisë së dyqanit.