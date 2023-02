‘Ka një IQ më të lartë se Ajnshtajni’/ 10-vjeçarja studion në universitet për Inxhinieri, dëshiron të bëhet astronaute e NASA-s

Jeta e vogëlushes Adhara Perez pati një fillim të vështirë, por pati një zhvillim pothuajse të pabesueshëm. Vajza e vogël ka lindur në qytetin e Meksikës , në një lagje të varfër të distriktit Tlaëac, dhe në moshën tre vjeçare ajo u diagnostikua me sindromën Asperger . Adhara ishte pasive gjatë orëve të mësimit, por as mësuesit dhe as prindërit e saj nuk kishin dyshuar për arsyen, se ajo e kishte zotëruar prej kohësh lëndën e matematikës dhe niveli i klasës së saj nuk ishte më i interesant për të. Por prindërit e saj, duke kërkuar ndihmën e ekspertëve, përfunduan në një qendër për fëmijët e talentuar, ku gjithçka ndryshoi, shkruan media e huaj.









Kthimi i madh i Adharës

Shkencëtarët, duke kryer një sërë testesh inteligjence, zbuluan se vajza kishte një IQ prej 162 , më të lartë se gjenitë si Ajnshtajni apo Hawking. Fatkeqësisht, nuk ka shkolla publike për fëmijët e talentuar në Meksikë dhe prindërit e saj nuk mund të përballonin institucionet private. Kështu, Adhara përfundoi shpejt arsimin fillor dhe të mesëm dhe aktualisht është në universitet , duke studiuar dy lëndë në Inxhinieri në të njëjtën kohë. Megjithatë, ëndrra e saj e madhe është të studiojë astrofizikë dhe të bëhet astronaut në NASA. Tashmë Universiteti i Arizonës, në SHBA, i ka ofruar një bursë por fillimisht duhet të përfundojë procesi i dhënies së vizës.

Ndërkohë, vajza 10-vjeçare është cilësuar nga revista Forbes si një nga 100 femrat më të fuqishme në Meksikë dhe ka shkruar një libër autobiografik të titulluar “Mos u dorëzo”. Ajo gjithashtu ëndërron të mbështesë fëmijët me autizëm dhe ta bëjë shkencën më gjithëpërfshirëse për vajzat .