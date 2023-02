“Kemi çmimet më të larta në Evropë” , deputeti i PD flet në Panorama TV për vendimin e Kushtetueses për Bordin e ushqimeve: Shpërdoroi lekët e qytetarëve

Deputeti demokrat Dashnor Sula komentoi në Panorama TV vendimin e Gjykatës Kushtetuese për të shfuqizuar Bordin e ushqimeve duke thënë se ku bord shpërdoroi lekët e qytetarëve.









“Nëse nuk e keni ndjekur intervistën ku u shqyrtuar e thash që pashë një seriozitet të gjithë gjykatës që gjej rastin ti falënderoj në emër të qytetarëve dhe unë e thash dhe i kam kërkuar falje që ne si PD duhetta kishim bërë më përpara por në fund të fundit ka rëndësi që u vendos një e drejtë për të gjithë. Mua më vjen keq se nuk shquhem njeri që bëj etiketime të forta pro the që ishte Bord i shpërdorimit të para të qytetarëve dhe për këtë për vjen keq. Kemi sensibilizuar e kam thënë që kjo është gabim.

Mbrotja ishe shumë profesionale dhe nuk kishte asnjë lloj argumenti kuvendi megjithatë po ju them duek filluar që nga rregullorja kjo ishte një nisme në kundërshtim me rregulloren sepse nuk shpjegonte asgjë. Ligjet u miratuan pse rritja nuk filloi në mars të 2022 po që në periudhën e pandemisë kërkuam që të ulej tvsh e produkteve bazë që në tetor të 2021 të ulje tvxh nga 20% në 6 %, të gjitha vendet e rajonit e kishin ulur, edhe shumë shtete të tjera që për shkal të pandemisë dhe luftës morën masa të rëndësishme, qeveria jonë nuk e bëri tani me tvsh 20% kemi cmimet më të larta të ushqimeve në Evropë, ku jo vetëm që nuk i ndihmoi qytetarët pir rritja e produkteve erdhi duke u rritur në një kohë që një litër vaj ishte 200 lekë.

Edhe arkës së shtetit i shërbente një shtet që në kohë krizë pasurohet po barrën duhet ta mbajë edhe shteti po qeveria mburrej se kemi grumbulluar të ardhura në 520 milionë euro, pra gjithcka që është bërë , kemi autoritet e konkurrencën që doli thuajse jashtë funskioni, Bordi ishte me 13 anëtarë 6 ishin grosistët në kohë të tilla ka mundësi, këto e vendosin çmimin dhe siguronin një marsh fitimi e njëjta gjë dhe me naftën se çmimet nuk uleshin“, tha ai.