Lubonja përkrah protestën e pedagogëve: Lëvizja juaj ka të bëjë me riformulimin e arsimit të lartë

Analisti Fatos Lubonja ka marrë pjesë në protestën e pedagogëve të zhvilluar ditën e sotme për plotësimin e kërkesave të tyre.









Lubonja është shprehur se lëvizja e tyre nuk ka të bëjë thjeshtë me rritje rrogash, por me një riformulim në tërësi të arsimit të lartë.

Lubonja tha se jetojmë në një vend ku kemi një kryeministër që i thotë bizneseve të zëvendësojnë punonjësit shqiptarë me bangladeshas.

“Mirëdita të gjithëve. E kam të vështirë sepse për një kohë të gjatë jemi përpjekur për të mirë të Shqipërisë, kemi arritur në fund fare. Do ta filloja me një të dhënë të para pak ditëve. Është një qendër studimesh për vlerat europiane, që ka bërë një studim mbi një temë që i është drejtuar gjithë popujve. Sa duhet të besojmë te të tjerët? Përgjigja ishte tronditëse ku Shqipëria ishte e fundit me 2.8 % që besonin te të tjerët. Është ky treguesi se ku jemi katandisur.

Edhe si mund të mos jetë kështu kur kemi një kryeministër që kur dikush i tha nuk kemi punonjës, ky i tha merr Bangladeshas dhe shtoi se atë e ke më mirë se nuk di shqip, sapo të mësojë të belbëzojë, liri demokraci, hiqe dhe merr tjetër. Nuk ka pikë se nga duhet filluar. Nëse duhet ta rindërtojmë këtë shoqëri, ristarti më i fuqishëm duhet të fillojë nga njeriu.

Të ndërtojmë një njeri që nuk mendon vetëm për vete. Mendoj se është një çështje shumë e rëndësishme që jeni mbledhur ju ktu, s’ka të bëjë thjeshtë me shtim rrogash, por me riformulimin e Arsimit të Lartë. Si ka mundësi të bësh shkolla pa mësues fizike, biologjie, kimie…”, është shprehur Lubonja.