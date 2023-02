“Mund të ishin ekstremistë”- Protesta e shqiptarëve në Greqi, rrihet organizatori, Guri: Ishte një shqiptar dhe një grek-VIDEO

Protesta e komunitetit shqiptar në Greqi më 20 shkurt, para parlamentit, nuk arriti të kalojë pa trazira.









Në një intervistë për Panorama Tv, përfaqësuesi i komunitetit, Etmond Guri, njoftoi se në fund të protestës, organizatori Arben Cani, u godit nga dy persona të panjohur.

Sipas Gurit, personat që goditën Canin, ishin një shqiptar dhe një shtetas grek.

Cani ka bërë denoncimin në polici, ndërsa është njoftuar se çështja po hetohet nga autoritetet.

“Sipas zotit Cani njëri prej qytetareve ka qenë me origjinë greke dhe tjetri me origjinë shqiptare. Autoritetit policore janë vënë në lëvizje dhe po kërkojnë në çdo rast, por mua më dëshpëron ky rast. Mua më dëshpëron më shumë ky rast, mbase nuk ka lidhje me këta persona që duan ta pengonin këtë nismë, por ndoshta mund të ishte një forcë reale ekstremiste greke, gjetën rastin dhe goditën dikë që kishte dalë të protestonte. Përderisa kemi një shtetas shqiptar dhe një grek, të gjitha variantet janë të mundshme”, thekson Etmond Guri për Panorama Tv.