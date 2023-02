“A ndiheni fajtor për ‘gropën’ e madhe brenda PD?” Alibeaj: Reflektoj çdo mëngjes për këtë dhe jo, e kam kundërshtuar Berishën…

Alibeaj nga Koça, në prezantimin e mjekut Gjergji Gjata si kandidat i PD për bashkinë e Korçës









Folët për një gropë të madhe brenda PD, për faje e për mëkate. A jeni ju fajtor, e ndieni veten fajtor sadopak, mëkatar, në krijimin e kësaj grope brenda PD?

“Aspak. Unë e kam kundërshtuar Berishën edhe kur kam qenë pjesë e qeverisë së tij. Reflektoj çdo mëngjes për këtë dhe jo. Të falënderoj për pyetjen se me duhet te te them JO, nuk ndihem fajtor për atë gropë. Ti thua grope, ajo është distancim nga e kaluara. Kam thënë edhe më parë, PD është me e madhe se interesat e dikujt, e një personi të caktuar, kushdo qoftë ai”