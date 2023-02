Uanda Nara ishte e ftuar në emisionin “Belve” ku ka zbuluar shumë gjëra interesante për jetën e saj. Ajo është pyetur edhe për raportet që ka patur me legjendën e Argjentinës, Diego Armando Maradonën.









“Nuk kam qenë asnjëherë në shtrat me të. Është e vërtetë që njëherë përfundova në të njëjtën shtëpi ku organizoheshin festa dhe e kuptova që një gjë e tillë do të më kishte bërë të famshme, por nuk arrita as të flisja me të”, deklaroi Uanda.

