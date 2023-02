‘Nuk i bën asgjë, e pinë kot’/ Paralajmërimi i mjekut për prindërit: Mos u jepni fëmijëve antibiotikë, shkatërron florën e zorrëve. Pasojat janë serioze, krijon…

Mjeku Ylli Merja ka shpjeguar se çfarë i ndodh trupit të njeriut nëse konsumon me tepricë antibiotikë, ku sqaron se dëmi më i madh i bëhet fëmijëve.









Meraj shprehet se antibiotiku që prindërit u japin fëmijëve për temperaturë nuk i bën asgjë virusit dhe se është mjaft i dëmshëm për organizmin e tyre.

Sakaq thekson se gjëja më e mirë që mund të ju japim fëmijëve është vitamina C.

“Prindërit nuk e dinë që antibiotiku që u japin fëmijëve nuk i bën asgjë virusit. Virusi është një gjë e pajetë, një grimcë shumë e vogël, ajo kthehet në gjë të gjallë, kur hyn në organizëm nëpërmjet rrugëve respiratore. Antibiotiku nuk i bën asgjë, fëmijët e pinë kot. Nëse fëmijëve u japin anti-biotikë, po u vrasim florën e zorrëve dhe nesër ai do të ketë kapsllëk. Kur antibiotikët futen në organizëm, dashur pa dashur jo vetëm që do të ulin rezistencën e organizimit por do të krijojnë myqe në organizëm. Pastaj kur shkojmë te përdorimi i dytë i medikamenteve ato do të skuqin mukozën dhe do të shkatërrojnë florën e gjallë të zorrëve. Shkaktojnë myk. Gjëja më e mirë që mund t’u japim fëmijëve është vitamina C, por këtë e sigurojmë nëpërmjet lëngjeve të portokallit, limonit dhe nuk krijon asnjë dëm në organizëm”, tha ai për Euronews.