Receta/ Ideale për një mëngjes të shëndetshëm, avokado e pjekur me mbushje veze

Dihet tashmë që vakti i mëngjesit është tepër i rëndësishëm për organizmit, ndaj dhe ne ju sjellim një recetë tepër të rëndësishme që do ju kushtojë vetëm 25 minuta përgatitje.









Receta e avokados e mbushur me vezë dhe e pjekur në furë, është ideale për një vakt mëngjesi, darke ose në mes si një rostiçeri e ngrohtë me pak karbohidrate. Avokadoja e pjekur ka shije të shijshme dhe ofron një përvojë shije krejtësisht të ndryshme nga furra.

Përbërësit:

1 avokado

2 vezë

kripë

piper

barishte

Përgatitja:

Fillimisht ndani avokadon përgjysmë dhe hiqeni gurin, ku do të hiqni një sasi të bërthamës aq sa të futet një vezë. Më pas vendosni gjysmat e avokados në një tavë dhe thyeni mbi të një vezë, ku do të shtoni kripë e piper sipas shijes. Piqini avokadot në furrë me temperaturë, 200 gradë për rreth 10-15 minuta. Spërkatni barishtet e grira mbi avokadon e pjekur dhe e shërbejeni.

Nëse dëshironi, mund të shtoni përbërës të tjerë mbushës. Për ta bërë këtë, thjesht hiqni pak më shumë tul avokadoje.