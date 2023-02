Studimi: Gati 1 milion azilkërkues mbërritën në Evropë në vitin 2022,

Vitin e kaluar, Bashkimi Evropian, Zvicra dhe Norvegjia shënuan numrin më të madh të kërkesave për azil në shtatë vjet, me vendet që morën afro 1 milion kërkesa për mbrojtje ndërkombëtare.









Kjo vjen si shtesë e rreth 4 milionë ukrainasve që kanë kërkuar strehim në Evropë që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt 2022, në atë që agjencia i quan “dimensione që nuk janë parë në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore”.

Shtuar atyre refugjatëve ukrainas, të cilët nuk kërkojnë një ekzaminim individual pasi përfitojnë nga Direktiva e Mbrojtjes së Përkohshme, rreth 966,000 kërkesa për azil u depozituan në vitin 2022, tregon një analizë e re e publikuar të mërkurën nga Agjencia e Bashkimit Evropian për Azilin (EUAA).

Kjo është rreth 50 për qind më shumë se në vitin 2021 dhe numri më i lartë që nga viti 2016, pasi çështja vazhdon të jetë shumë e ndjeshme për BE-në.

Vendet kryesore të origjinës ishin Siria, Afganistani, Turqia, Venezuela dhe Kolumbia, sipas raportit.

Agjencia me bazë në Maltë ia atribuon rritjen pjesërisht heqjes së kufizimeve të lidhura me COVID-19, por edhe tendencave themelore afatgjata si konfliktet e shumta në botë dhe problemet me furnizimet ushqimore, duke i detyruar njerëzit të largohen nga vendet e tyre.

Në vitin 2016, 1.2 milionë njerëz aplikuan për azil në të njëjtat vende në mes të një krize të madhe migracioni të nxitur nga konfliktet në Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut.

Së bashku me numrin e madh të njerëzve që ikin nga Ukraina nga sulmi rus, vendet evropiane kanë pranuar rreth 5 milionë njerëz në total që kërkojnë një formë të mbrojtjes ndërkombëtare. Kjo ka vendosur sistemet e saj kombëtare të pritjes nën “presion të konsiderueshëm”, përfundon analiza.