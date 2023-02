VIDEO/ ‘Jetën e bëj si evropian por zakonet i kam allashqiptarçe’/ Babai i Kiarës-Luizit: Je çapaçul por të përgëzoj për përkushtimin

Pas lidhjes me Kiarën, Luizi mbrëmjen e djeshme është takuar me babain e moderatores live në shtëpinë e BBVIP. Pasi i dha dorën, Luizi i kërkoi falje babait të Kiarës për rastet që e ka mërzitur dhe i tha se ajo i ka ndryshuar jetën.









Sakaq i ati e përgëzoi për përkushtimin që Luizi ka treguar ndaj Kiarës, teksa këngëtari i ‘kërkoi shpejgim’ se pse e ka konsideruar çapaçul.

Pjesë nga biseda:

Luizi: E vetmja fjalë që mund të them është të kërkoj sinqerisht falje për çdo herë që e kam bërë të ndihet keq, me derdhë lot. Edhe ke rritur një vajzë fantastike që më ka ndryshuar jetën.

Arben Tito: Unë të përgëzoj për përkushtimin që i kë bërë në këtë periudhë. Ta dish unë jam evropian, e bëj jetën si evropian por zakonet i kemi allashqiptarçe. Ta dish që jam gjysmë shkodran, nënën time e quajnë Marie dhe flet akoma shkodrançe njësoj si ty. Edhe babain e kam përmetar.

Luizi: Unë nuk kam qejf me bërë premtime se janë fjalë të mëdha. Unë do ta dua siç e ke dashur ti, do ta respektoj dhe do bëj maksimumin për të e çdo sakrificë që ke bërë edhe ti.

Arben Tito: Më duket se të dy paskemi emocione

Luizi: Hera e parë që kam emocione në këtë shtëpi

Arben Tito: A di ça i thashë Kiarës, unë të ndiqja vetëm ty, tani mu bënë dy

Luizi: Mua më erdhi keq se sa erdhe e nise rëndë, më the çapaçul

Arben Tito: Po si çapaçul je

Luizi: Unë ma mirë të kisha dashur si konkurrent se nuk kisha pasur emocione, jam duke u dridhur.