VIDEO-Zgjedhjet e 14 majit/ Nënkomisionerja e KQZ për Panorama TV: Rezultati në këto tre Bashki do të dalë brenda një ore pas mbylljes së votimit

Identifikimi, votimi dhe numërimi elektronik në zgjedhjet e 14 majit do të bëhet në tre Bashki të vendit, konkretisht në Elbasan, Kamëz e Vorë. Risia e pajisjeve teknologjike do të jetë që në këto tre bashki, emri i fituesit të zgjedhjeve do të mësohet brenda një ore nga mbyllja e procesit të votimit.









Kështu ka deklaruar nënkomisionerja e KQZ, Lealba Pelinku në një intervistë të dhënë në studion e Panorama TV këtë të mërkurë.

Lealba Pelinku: Lidhur me teknologjinë e votimit e numërimit, do kemi këtë risi që pasi të mbyllet procesi i votimit, pasi pajisja të prodhojë rezultatin do kemi transmetim vetëm me një kah nga pajisja drejt KQZ. Nuk ka asnjë mundësi që të atakohet. Qëllimi ka qenë për të rritur shpejtësinë e dhënies së rezultatit nga ana e KQZ për të mos operuar me mënyrën e 25 prillit e 6 marsit që të dhënat pajisja i gjeneronte, operatori i skanonte kodin e konsolidoheshin në KQZ.

Kjo do garantojnë një dhënie të rezultatit në kohë ende më të shpejtë, se e dimë që qëllimi…. Potencialisht mbyllet procesi i votimit, brenda pak minutash vjen rezultati për cdo QV në KQZ, konsolidohen të dhënat, e po them për gjysmë ore një orë do kemi një rezultat. Për qëllim të kodit quhet rezultat paraprak se do duhet më pas që të shpallet ai përfundimtari.

Rezultati paraprak është rezultat që përkon me përfundimtarin, tashmë publiku do e ketë rezultatin me shpejt.

Skema e funksionimit, ndryshe nga pajisjet e identifikimit elektronik kur transmetimi do bëhet cdo 1 orë, se të gjithëve u intereson të dinë si po progreson pjesëmarrja, pajisijet e votimit e numërimit elektronik e marim rezultatin pasi bëhet numërimi.

Kjo bën që rezultati të dali vetëm pasi të deklarohet i mbyllur e te transmetohet në KQZ. Lidhja me KQZ do jetë vetëm një herë pas përfundimit të procesit të zgjedhjeve.

Duke pasur parasysh fondi që iu akordua KQZ, përkthyer në sa pajisje mund të prokurohen me këtë fond vendimi u morr i atillë që të përkonin numri i qendrave të votimit të bashkive Elbasan e Kamëz e Vorë.

Zgjedhja e konsultuar dhe me aktorët politikë u diktuar nga numri i QV që kanë këto bashki të përkojë me 740 pajisjet që do prokurojë KQZ.