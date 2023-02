‘Vrau opozitën dhe shurdhoi ngjarjen’/ Berisha: Rama në bashkëpunim me ish zyrtarin e FBI vendosi gjoba biznesmenëve deri në 30 milionë dollarë

Kreu i PD, Sali Berisha deklaron se kryeministri Edi Rama dhe ish-agjenti i FBI-së, Charles McGonigal kanë vendosur gjoba në vlerën e rreth 30 milionë dollarëve ndaj biznesmenëve shqiptarë.









Berisha në mbledhje me grupin Parlamentar tha se çështja ‘McGonigal’ kërkon një hetim të thellë dhe se pasi Rama ka kërkuar vrasjen e opozitës ndaj dhe ka frikë të përballet.

“Në emër të Edi Ramës, bashkë me mafiozin Agron Neza, që u paraqitej viktimave të veta si officer i FBI-së, kalonin nga klubi në klub, nga restoranti në restorant, duke kërkuar biznesmenë për t’i terrorizuar. Se jeni në lista dhe duhet të merremi bashkë tani për të zgjidhur problemet, përndryshe jeni në blackliste. Data e fundit është në maj të vitit 2022. Por kjo nuk do të thotë se pas majit nuk ka vijuar ky gjah mafioz. Studentët e Ekuadorit u derdhën në rrugë vetëm sepse një ministër i tyre doli i lidhur me dy mafiozë shqiptarë. A mundet ne që të pranojmë, kur nuk bëhet fjalë për 2 mafiozë dosido, por për një krim ministër që porosit vrasjen e opozitës përmes shefit të kundërzbulimit të FBI-së. Për aq sa Duçka transportonte drejt SHBA-së dëshmitarë të rremë apo të vërtetë, për të dëshmuar kundër opozitës. Për aq sa McGonigal për llogari të Edi Ramës arrinte të angazhonte edhe Prokurorë që i sillte në Vjenë, ndërkohë Rama urdhëronte Etilda Gjonin, që ishte ministre e Drejtësisë që të ishte pjesë e këtij ansambli në Vjenë. Prandaj Rama ka frikë nga hetimi. Me asgjë nuk e fsheh dot ti këtë. Ky është vetëm një nga elementët. Në shkrimin e njërit prej artikujve të një ish-oficeri të CIA-s, thuhet se gjobat shkojnë në mbi 30 milionë dollarë. Sa mori Duçka dhe Rama, sa mori Neza, sa mori Olsi Rama, këto nuk i di njeri, duan hetim. Habia e madhe është se farë i shurdhoi dhe verboi, nga 2017 e deri në maj të vitit të kaluar që e di unë, sytë dhe veshët e atyre në Tiranë që kishin për detyrë ta zbulonin, ta hetonin këtë çështje. Kjo duhet të ketë një hetim të thellë”, u shpreh Berisha.