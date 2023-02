5 mënyra për ta dashur shtëpinë tuaj, edhe nëse nuk është shtëpia juaj e ëndrrave

Imazhet e shtëpive ideale nëpër rrjete sociale mund të ndezin ide se si të përshtatni hapësirën tuaj për t’u ndjerë sa më mirë. Por këto “shtëpi ideale” mund të kenë gjithashtu dhe efektin negativ – ndoshta, për shkak të të gjitha këtyre hapësirave të përsosura që shihni çdo ditë, hapësira juaj ju duket disi më e shurdhër, e shëmtuar e aspak komode.









Shtëpia është vendi ku krijohen kujtimet e përjetshme. Në atë strehë të ngrohtë, do të prisni familjarët e dashur dhe miqtë, do të lëshoni këpucët pas një dite të gjatë, do të këndoni pak me zë të lartë ndërsa gatuani darkën dhe do të pini një kakao të ngrohtë duke u rehatuar me ndonjë libër tërheqës. Pavarësisht nëse merrni me qira ose zotëroni, pothuajse asnjë shtëpi nuk është e përsosur. Në fund të fundit, shtëpia është aty ku është zemra. Lexoni për pesë mënyra për ta dashur shtëpinë tuaj, edhe kur nuk është shtëpia juaj e ëndrrave.

Mos e shtyni ta dashuroni atë

“Unë do të jem këtu vetëm një vit,” mendoni ju. Pastaj, ai vit fillestar kthehet në një tjetër, i cili vazhdon në një të tretë. Pavarësisht se sa kohë planifikoni të qëndroni në shtëpinë tuaj – një muaj apo një jetë – mos e shtyni për t’i dhënë dashuri.

Kjo mund të jetë aq e thjeshtë sa të varni një foto familjare ose të ftoni miqtë tuaj më të ngushtë për një darkë. Kudo që të jeni, bëni shtëpinë tuaj të ndjehet si një shtëpi me dekorin, njerëzit dhe kujtimet me të cilat e mbushni.

Ndryshoni atë që mundeni

Disa aspekte të një shtëpie mund të jenë thjesht jashtë kontrollit tuaj – por jo të gjitha. Përcaktoni se çfarë ju shqetëson në shtëpinë tuaj, më pas mendoni për zgjidhjet krijuese.

Nuk e duron dot tapetin? Shtroni një qilim sipër tij. Nuk pëlqeni abazhurin, ndërrojeni. Apo kabinetet e reja në kuzhinë, do ta transformojnë hapësirën. Mjaftojnë disa detaje, elemente jo shumë të mëdha që bëjnë ndryshimin që ju bën të ndiheni mirë.

Përqendrohuni në atë që ju pëlqen në shtëpinë tuaj

Në vend që të kapeni nga ajo që nuk ju pëlqen në shtëpinë tuaj – një planimetri e vështirë ose dritare joefikase, ndoshta kthejeni vëmendjen tuaj tek ajo që ju pëlqen në të. Dritaret mund të lejojnë erëra të ftohta brenda, por ato janë plot hijeshi dhe karakter. Pamjet e vogla katrore mund të ndihen si një shtrëngim i ngushtë, por mendoni se sa më e lehtë është për t’u pastruar. Ju mund të preferoni një duzinë më shumë dollapë kuzhine, por ato pak që keni aktualisht sigurojnë që të qëndroni të organizuar. Për çdo anë negative, ka një avantazh, kështu që shihni cilësitë e qenësishme të shtëpisë.

Përqafoni çuditë

Ka shumë mundësi që pjesët e çuditshme të shtëpisë tuaj janë gjërat për të cilat do të keni nostalgji më vonë. Mësoni t’i përqafoni ato.

Kujtojini vetes qëllimin e shtëpisë suaj

Çfarë është një shtëpi? Një strehë, një hapësirë e sigurt për të pushuar, për t’u çlodhur, për t’u ndjerë vetvetja dhe për t’u rrethuar nga të dashurit tuaj.

Nëse jeni shumë të zënë duke urryer tonin e dyshemeve tuaja prej druri ose jeni të fiksuar pas murit që dëshironi ta rrëzoni, do të harroni qëllimin e vërtetë të një shtëpie.