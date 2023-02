‘BBVIP ka tre luanë’/ Bledi Mane tregon planet e lojës: Qëllimi ishte përçarja e bërthamës Kiara-Luiz, degradimi do shkonte deri tek kërcënimet

Bledi Mane ka reaguar pas largimit nga BBVIP, ku dhe u tërhoq nga gara mes banorëve të tjerë.









Bledi ka treguar se Luizi kishte një veti që të vinte me shpatulla mbas murit dhe të grushtonte pa ndalesë edhe nëse arbitri i frynte bilbilit, dhe se shtëpia ka vetëm ‘tre luanë’ ku ka përmendur: Maestron, Oltën dhe Luizin.

Mane te “Big Brother Radio” tha se kishte tre plane gjatë kohës kur ishte banor i BBVIP, ku mes tyre ka përmendur përçarjen e bërthamës ku loja do fillonte nga Luizi dhe Kiara.

Pjesë nga biseda:

Pse e lejonin banorët këtë gjë?

Unë kam qenë një nga njerëzit që nuk kërkoja që të ndërhyja në këto debate sepse gjatë kohës që Luizi bullizonte dhe vajzat, si rasti i Teas, u lemerisa kur i përmendi format, gjoksin, vithet dhe asnjëra nga femrat aty nuk reagoi.

Ne të gjithë pamë planin A të Bledit mbrëmjen e djeshme, por a kishte gazetari një plan B për lojën e tij nëse do të qëndronte brenda?

Plani A ishte përçarja e bërthamës. Plani B ishte që unë do të tregohesha i pamëshirshëm me të katërt ata. Do ta filloja me Luizin, i cili pa Kiarën do të bëhej mjaft agresiv dhe jam i sigurtë që ndoshta degradimi do të shkonte edhe me kërcënime reale dhe thashë që kjo lojë kaq e bukur 60 ditë, më mirë po e lë lojën këtu. Thashë më mirë të largohem sesa të agravoj lojën.

Plani C a do të ishte një histori dashurie me Nitën?

Faktikisht njerëzit aty brenda votuan për dhëndër Beatin, dhe unë pranova me shumë kënaqësi. Mendova që Beati edhe më i ri në moshë edhe çun i qetë por e pashë që Nita nuk donte nga mënyra si shikonte.

Kush mendon Bledi se do të arrijë të fitojë “BBV”?

Ajo lojë ka tre luanë të vërtetë, Maestro, Luizi dhe Olta. Uroj me gjithë shpirt që të tre ti shoh në finale ndoshta do të kemi surpriza me ndonjë lojtar të ri. Ata të tre kanë energjinë dhe janë karaktere me gjithë mëkatet dhe meritat e tyre. Ata janë tempi i asaj shtëpie, i pafsha në finale, fituesin nuk e di.