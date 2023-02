“Çdo presion ndaj qeverisë është pozitiv”/ Kreu i nismës “Thurje” për Panorama TV: Sfida sot është për t’i dhënë alternativë qeverisje qytetarëve! Ne do garojmë për Këshillat Bashkiakë

Kryetari i nismës “Thurje”, Endrit Shabani ka shprehur kritika ndaj protestave të opozitës kundër kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, këto tubime nuk përfaqësojnë problemet reale të shoqërisë, por shtoi se çfarëdolloj presioni ndaj qeverisë është pozitive.









Në një intervistë për “Panorama TV”, Shabani deklaroi se sfida sot është që t’i japësh një alternativë qeverisjeje qytetarëve.

Shabani u shpreh se nisma “Thurje” do të garojë në zgjedhjet vendore, sidomos për Këshillat Bashkiakë.

Shabani: Janë protesta të izoluara nga problemet reale të shoqërisë. Çdolloj presioni ndaj kësaj qeverie, është pozitiv. Thjesht më vjen keq që është një mënyrë që jo domosdoshmërisht e dobëson qeverinë. Në rastin më të keq e konsolidon më tej qeverinë.

Pyetje: Strategjia mund të çojë në përmbusjen e qëllimeve?

Shabani: Sot s’kemi nevojë t’i bindim qytetarëët që Rama dhe Veliaj punojnë në kurriz të popullit. Sondazhet tregojnë se Rama është minorancë. Sfida sot është për t’i dhënë qytetarëve një alternativë më të mirë se Edi Rama. Kjo nuk bëhet me tymnajë, me kapsolla apo molotovë. Kjo bëhet me një alternativë qeverisëse.

Sali Berisha, Ilir Meta që kanë 32 vjet në pushtet, e kanë pasur mundësinë për ta bërë ndryshe, nuk e kanë bërë dot. Nuk kanë kredibilitet. Në vend që të fokusohen tek alternativa e qeverisjes, fokusohen në vend tjetër. Nisma Thurje përpiqet që të mbushë një hapësirë, që t’u japë qytetarëve të Tiranës një alternativë qeverisëse.

Pyetje: Do kandidoni ju personalisht për zgjedhjet vendore?

Shabani: Patjetër që Nisma Thurje do jetë në këto zgjedhje. Unë do e përfaqësojë këtë nismë. Javës tjetër do regjistrohemi në KQZ. Kur të vijë afati, ne do prezantojmë dhe kandidatët për zgjedhjet. Në rastin e Nismës Thurje, ne kemi dy raunde. Raundi i parë është të mbledhim firmat. Ne synojmë të garojmë për Këshillat Bashkiakë, që t’i heqim PS-së këshillat bashkiakë. Ndërsa aty ku do jetë mbështetja më e madhe, do kandidojmë edhe për kryetarë bashkie.