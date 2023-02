‘Hallet e partisë mos i sillni në Kuvend’/ Balla ironizon deputetët e PD: Jam shumë i sigurt që pas datës 3 mars nuk do jeni më këtu, se gjykata…

Kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla i është përgjigjur kërkesës së opozitës për ndryshimin e rendit të ditës dhe vendosjen si pikë të parë mocionin me debat për çështjen ‘Rama McGonigal’.









Balla me ironi tha se ‘halli i PD’ nuk është komisioni hetimor dhe mocioni me kryeministrin, por “intimidimi i gjykatës”, ku shtoi se ky i fundit po shqëyrtohet nga Konferenca e Kryetarëve.

Balla i është drejtuar deputetëve të opozitës duke i thënë që hallet e partisë t’i lënë jashtë dhe mos t’i sjellën në sallën e Kuvendit.

“Me vërtet jeni përfaqësues të foltores por foltorja është e të gjithëve nuk është e juaja. Lidhur me kërkesën, Kuvendi për mocionin me debat, ka marrë vendim dhe në konsultim më zyrën e kryeministrit që ka garantuar që do jetë prezent në datën 2. Më duket pak qesharake që ju mos e pranoni të mos zhvillohet në datën 2 e te kërkoni te zhvillohet sot kur kryeministri Rama është në një vizitë zyrtare në Japoni. Këtë gjë ua kemi thënë javën e kaluar. Në pamundësi për t’u zhvilluar në datën 23 që për shkak të kësaj vizite në një vend partner ky debat do zhvillohet në datën 2 sipas gjithë kërkesave të bëra nga kolegët e opozitës përfshirë dhe kohën e zhvillimit të debatit. Sa i përket komisionit hetimor parlamentar, po shqyrtohet nga Konferenca e Kryetarëve. Na duhet të shqyrtojmë vendimet e GJK. Thirrja ime sot është që kjo seancë kjo shfaqje këtu s’ka të bëjë me komision hetimior as me debatin por lidhet me përpjekjen e këtyre këtu e të Kadiut të këtyre për të intimiduar drejtësinë. Ndaj zonja drejtuese e seancës Kuvendi ti zhvillojë punimet. Mësoni të bëni kërkesat, thirrja ime miqësore s’jemi aspak të kënaqur të shohim këtë qasjen tuaj, të marrim vendime për përjashtim kolegësh por kur në kuvend vjen deputeti shkul mikrofonin e merr dhe i bie foltores sikur me qenë daullja kjo është e patoleruershme. Më kanë dalë ca njerëz këtu që nuk e dinë as vetë pse kanë dalë, iu ka thënë kadiu dilni aty, tërhiquni nga kjo qasje jam shumë i sigurtë që pas datë 3 nuk do jeni më këtu se gjykata do marrë vendim, por ajo që ka rëndësi është që problemet e brendshme të partisë tuaj të mos i sillni në sallën e Kuvendit”, tha ai.