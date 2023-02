Legjenda R. Kelly dënohet me 20 vjet burg për krime seksuale ndaj të miturve!

Legjenda e muzikws amerikane, R. Kelly u dënua me 20 vite burg për krime seksuale ndaj të miturve.

Gjykata Federale e Çikagos e dënoi reperin me burg, për rastin e pornografisë së fëmijëve dhe joshjes së një të mituri ku përfshihej kumbara e tij.

“Robert Kelly është një grabitqar seksual serial i cili, gjatë disa viteve të fundit, ka synuar në mënyrë specifike vajzat e reja dhe ka bërë gjëra të ndryshme për të mbuluar abuzimin e tij. Edhe sot e kësaj dite, edhe pas vendimit të jurisë kundër tij, Kelly refuzon të pranojë përgjegjësinë për krimet e tij”, thanë prokurorët.

Ai ishte dënuar tashmë me 30 vjet në qershorin e kaluar pasi një gjykatë federale e Nju Jorkut e shpalli fajtor për zhvatje, shfrytëzim seksual dhe prostitucion të detyruar.

Kelly është një nga artistet më të famshme që është dënuar për ofendime seksuale gjatë zbulimeve të lëvizjes #MeToo kundër ngacmimeve dhe abuzimeve seksuale.

Gjyqi, i cili filloi muajin e kaluar dhe prokurorët e akuzuan atë për regjistrimin e kontakteve seksuale me të mitur, përfshinte dëshminë kryesore, me kumbarën e tij tani 37-vjeçare që pretendonte se këngëtari kishte bërë seks me të qindra herë para se ajo të ishte e rritur dhe marrëdhënien e tyre të parë. ndodhi kur ajo ishte 14 vjeç.

