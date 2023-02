Meta takim me strukturat e PL-së në Elbasan: Kemi buxhet më të lartë se Kosova, por japim më pak ndihmë ekonomike për qytetarët

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka zhvilluar një takim me strukturat e forcës së tij politike në qytetin e Elbasanit, ku ka prezantuar edhe kandidatin e opozitës për këtë bashki, deputetin Luçiano Boçi.









Meta u ndal në disa prej problematikave të këtij qyteti, ku u ndal edhe tek bandat kriminale.

Pjesë nga fjala e Metës

Luçiano Boçi është krybashkiak i padiskutueshëm i Elbasanit, një super kandidat. Edhe profesor edhe sportist i talentuar edhe i mençur edhe kurajoz. Ata që kujtojnë se Elbasani do ta mbajnë të nënshtruar përmes krimit, korrupsionit, intimidimit, kërcënimit. Ata do përpiqen të blenë votën. Po bënim debat me disa gazetar pasi jam shumë i dhënë pas sportit. Kam qenë edhe komentator i futbollit në Elbasan. Mbaj mend atë ekip fantastik që u shpall kampion. Tani situata është shumë rëndë. Ja po themi që është një problem që ka mërzitur dashamirësit e futbollit.

Po si t’ia bëjmë më varfërinë e Elbasanit dhe me mjerimin që është ulur këmbëkryq me njerëzit. Mesatarja e Shqipërisë tregon se vendi është në krizë, madje Elbasani është shumë poshtë këtij klasifikimi. Tuneli që u bë në një kohë rekord për Elbasanin dhe iu dha një mundësi e mirë, ndodhi e kundërta. Njerëzit mezi prisnin të iknin prej krimit dhe krismave që ndodhin në bulevard. Ndodh lufta e bandave të krimit dhe e paguan populli.

75 milion euro ishte për tu bërë rruga e Arbrit. Ka vajtur 350 milion euro dhe s’ka si të mbarojë dhe vetëm shtohen fondet, po vriten njerëz në aksidente dhe me shumë, mos të përmend rrugët e tjera që kurrë nuk mbarohen. Ja ku jemi, nuk do krahasohemi as me Anglinë as me Austrinë. Kemi Kosovën. Shumica dërrmuese janë shqiptar si këtu. Ata 15 vjet shtet ne jemi mbi një shekull. Tani ku jemi. Buxheti jonë për 2021 është 4.9 miliard euro ata 2.5 miliard. Për ndihmë ekonomike në Shqipëri merr 50 ndërsa atje 120 euro në muaj. Kemi dyfish buxhetin më të lartë por marrim dy herë më pak.

Niveli mesatar i pensionit është 300 euro këtu 250 euro dhe në fshat 70 euro. Meqë kemi kandidatin profesor ngrihen pedagogët pas disa muajsh. Shumë të arsyeshëm. Kishin lënë disa afate dhe reflektim që të mos pengonin edhe studentët për të mësuar. Ata duan që për dy vjet pagat ti kenë sa kolegët e tyre në Kosovë.

Studentët kërkojnë që tarifën 100 euro ta marrin për të përballuar rritjen e kostos së jetesës. Aq më tepër shkiojnë mungesë perspektive për të ardhmen dhe ikin lënë shkollat për të ndihmuar familjet e tyre.

Ju si qytetarë të Elbasanit, që ka qenë kampion jo vetëm në futboll por edhe në arsim, është djepi i arsimit. Kemi një detyrë historike. Kjo gjëmë që i ka ndodhur Elbasanit që të katandiset i parafundit në 12 qarqe për konsum. Të rinjtë këtu mendojnë si të ikin dhe drejtues të përgjegjshëm përpiqen që të mos mbyllen degët nga viti në vit. E vetmja rrugë për të ndaluar është ndëshkimi i Rilindjes. Fitorja është super e sigurt në Elbasan.

Dua të falënderoj Luçianon pasi ka funksion edhe si deputet që populli e ka vlerësuar por edhe kryetra i grupit parlamentar të PD. PL do ta përkrahi në mënyrë të jashtëzakonshme dhe do ta votojnë atë.