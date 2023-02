A mund të na shpëtojë një banjë akulli nga ankthi dhe depresioni?

Ka gjithnjë e më shumë video në Tik Tok me guximtarët që zhytin trupin e tyre deri në gjoks në ujë të ftohtë me akull për të hequr qafe stresin dhe ankthin!









Ekspozimi ose më mirë zhytja në ujin e akullit ka tërhequr vëmendjen e publikut kohët e fundit, kryesisht në lidhje me përfitimet e supozuara të shëndetit mendor.

Atleti i sporteve ekstreme Win Hof, i cili gjithashtu konsiderohet një guru i fitnesit, ka zhvilluar teknikën e zhytjes në ujë të ftohtë – së fundmi ai madje tregoi metodën e tij në një dokumentar të muzikantit dhe influencuesit Jacob Sartorius (BREATHE Wim Hof ​ Documentary – The Wim Hof ​​​​Method), ndërsa “krioterapia” që sugjeron ai ishte gjithashtu objekt i një episodi të serialit goop laborator lifestyle të Netflix me titull Frozen Comfort).

Metoda e Wim Hof ​​ka çuar në një lulëzim dhe zhvillim të metodave të teknikës kundër stresit të ftohtë ose të ngrirë. Por e vërteta është se ky nuk është një zbulim i ri. Hipokrati, shekuj më parë, përdorte zhytje në ujë të nxehtë ose të ftohtë për të trajtuar sëmundje të ndryshme, duke përfshirë spazmat e muskujve, paralizën dhe reumatizmin, ndërsa mjekët e shekullit të 18-të rekomanduan banja të ftohta për ethet.

Sot, ata që betohen për përfitimet e ujit të ftohtë thonë se ai i rinovon dhe i ndihmon të menaxhojnë stresin. Disa pretendojnë se zhytja në ujë të akullit i ka ndihmuar ata të përballen me pikëllimin, ankthin, depresionin dhe sfida të tjera të shëndetit mendor. Provat paraprake sugjerojnë se uji i ftohtë ka një dinamikë, por si dhe pse ndikon në shëndetin mendor mbetet e paqartë.

A e përmirëson uji i ftohtë shëndetin mendor?

Edhe pse nuk ka asnjë kërkim për të vërtetuar se metoda e zhytjes në ujë të ftohtë është e mjaftueshme për të rritur shëndetin mendor, ka studime që sugjerojnë se noti në ujë të ftohtë mund të përmirësojë disponimin dhe mirëqenien.

Disa grupe studiuesish, veçanërisht në Evropë, kanë eksploruar efektet psikologjike të notit në ujë të ftohtë me rezultate inkurajuese. Një studim i vitit 2020 i kryer në Britani zbuloi se 61 njerëz që morën mësime 10-javore të notit në ujë të ftohtë të detit, përjetuan përmirësime më të mëdha në humor dhe mirëqenie krahasuar me 22 miq dhe familjarë që shikonin nga bregu.

Gjithashtu disa shkencëtarë vlerësojnë se një zhytje në ujë me akull mund të ndihmojë në trajtimin e ankthit dhe depresionit. Në një rast studimi të vitit 2018 në Britani, një grua 24-vjeçare me depresion dhe çrregullim ankthi, e cila provoi notin në ujë të ftohtë, ishte e lirë nga mjekimi i saj pas katër muajsh. Që atëherë, studiuesit kanë kryer një provë më të madhe, por rezultatet janë ende në pritje.

Megjithatë, faktori i profecisë vetëpërmbushëse ose efekti placebo konsiderohet nga disa shkencëtarë si epidemiologu klinik dhe filozofi i shkencës Jeremy Howick për t’u marrë parasysh në vlerësimin e efektivitetit të metodës. Në fund të fundit, vetë Wim Hof ​​thotë se për rezultate maksimale nga metoda e tij duhet besuar.

Gjithashtu, profesori i fiziologjisë njerëzore dhe të aplikuar në Universitetin e Portsmouth në Britaninë e Madhe vendos në kornizë edhe një element: faktin se kushdo që eksperimenton me një metodë kaq ekstreme shpesh ushtrohet dhe kalon kohë në kushte dhe sfida ekstreme. Prandaj nuk është e qartë se cili agjent i vetëm është më aktivi.

Ekzistojnë të paktën katër arsye shëndetësore pse duhet të bëni një dush me akull, për të cilat mund të lexoni këtu.

Përveç kësaj, më pak ditë pushim mjekësor kërkojnë nga puna ata që bëjnë dush të ftohtë çdo ditë në krahasim me ata që preferojnë kënaqësinë e ujit të nxehtë. Ky përfundim interesant është arritur nga shkencëtarët norvegjezë në kërkimin e tyre të titulluar “Efekti i dushit të ftohtë në shëndet dhe punë”, botuar në PloS One.

Arsyet pse uji i akullit mund të “na bëjë të ndihemi mirë” ka të bëjë me lirimin e hormoneve të stresit si noradrenalina dhe kortizoli. Ndjenja e ngritur që ka dikush pas një dush me akull është gjithashtu për shkak të lirimit të hormoneve që rregullojnë humorin si dopamina.

Sipas një teorie tjetër, tronditja e ekspozimit ndaj ujit të ftohtë e përgatit trupin në një mënyrë që e përgatit atë të përballet me situata të tjera stresuese.

Megjithatë, mbetet një boshllëk kërkimor në lidhje me mënyrën se si zhytja në ujë të ngrirë mund të ndihmojë shëndetin mendor. Kjo është arsyeja pse nevojiten më shumë studime mbi këtë temë. Veçanërisht, studiuesit dinë shumë më tepër për efektet e pakëndshme të ekspozimit të papritur ndaj ujit të akullit, të cilat përfshijnë aritmi dhe madje edhe arrest kardiak – rreziku i aritmive rritet me zhytjen e kokës në ujë me akull.

Në çdo rast, nëse dëshironi të provoni zhytjen në ujë të akullit si një mënyrë alternative për të luftuar depresionin, është më mirë që fillimisht të merrni dritën jeshile nga kardiologu juaj. Nëse bëhet në mënyrë të sigurt, zhytja në ujë të ftohtë mund të ketë një efekt pozitiv në shëndetin mendor dhe mund të ia vlen të provohet.