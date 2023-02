Njihuni me ‘gjyshin’ Bucha që përshëndeti rusët pushtues me një granatëhedhës

Shenja e thirrjes së Valentyn Didkovskit – e qepur në etiketën e emrit të uniformës së tij – është “Did”, që do të thotë gjysh. Kjo duket një përshtatje e përkryer për 64-vjeçarin mjekërbardhë, i cili është një nga vullnetarët më të vjetër në forcat e mbrojtjes territoriale të rajonit të tij.









Ironikisht, emri i tij ‘de guerre’ nuk është fjalë për fjalë e vërtetë. “Edhe pse jam Did, nuk jam ende gjysh”, tha ai në një intervistë në oborrin e shtëpisë së tij në Bucha, një periferi në veriperëndim të Kievit, e cila u bë sinonim i krimeve ruse të luftës. “I thashë djalit tim që të qëndrojë larg bastisjeve në rajonin e Kievit pasi ai ende duhet të më japë një nip”, shpjegoi Didkovsky me një buzëqeshje të shpejtë.

Ndërsa Didkovsky mund ta ketë nxitur djalin e tij që të largohej, pensionisti ishte ndër të parët që u vu në vijën e parë të frontit kundër një kolone të blinduar pushtuesish rusë kur ata u përpoqën të kapnin Kievin në hapat e pushtimit në shkallë të plotë një vit më parë.

Herët në mëngjesin e 27 shkurtit 2022, ndërsa forcat ukrainase në numër më të madh po luftonin grupet sulmuese ruse rreth Hostomel dhe Dymer, dhe pjesa tjetër e periferive të Kievit ose po evakuoheshin ose po sillnin me ankth furnizimet, banorët e Bucha vunë re një kolonë të ushtrisë ruse që po u afrohej automjeteve.

Didkovsky pa rusët nga shtëpia e tij me tulla dykatëshe në rrugën Vokzalna.

Ai ishte gati për ta: Disa ditë më parë, ai i kishte bindur shokët e tij pranë dyqanit të mallrave Giraffe në Irpin që t’i jepnin disa granata dhe një granatëhedhës RPG-18. Tani, ato armë do të ishin të dobishme. Ai nuk u mendua dy herë.

Didkovsky kujton mëngjesin e datës 27 si hera e parë që mendja e tij ishte plotësisht e kthjellët pas një goditjeje që pësoi në vitin 2021. “Për një sekondë, u ndjeva se isha përsëri i ri”, tha Didkovsky. “E kuptova që nëse e kalojnë rrugën tonë shpejt, do të arrijnë në Gjirafë, ku nuk kishte njerëz të mjaftueshëm për t’i takuar – vetëm disa ushtarë dhe civilë. Pra, edhe nëse vdes, do të jem në gjendje të paktën t’i ndaloj për një kohë dhe t’i lë të tjerët të përgatiten për një luftë”.

Ai kapi RPG-në dhe u ngjit në rimorkio e tij të vjetër të automjetit të parkuar pranë gardhit të tij, ku qëndroi në pritë për të kaluar një kamion me karburant.

Ai qëlloi, ashtu siç ia kishin treguar ushtarët ukrainas përpara pushtimit të plotë të Rusisë. (Didkovsky kishte udhëtuar në vijën e frontit në Donbas që nga viti 2014 si vullnetar, duke sjellë furnizime për ushtarët ukrainas që luftonin me separatistët e financuar dhe të armatosur nga Rusia.) Bullseye: Kamioni shpërtheu në flakë, duke bllokuar rrugën për pjesën tjetër të Karvani ushtarak rus.

Rusët u përgjigjën me një breshër plumbash. “Imagjinoni sikur koka ime të ishte ende këtu kur ata qëlluan”, tha Didkovsky, duke treguar një unazë me vrima plumbash në cepin e gardhit të tij, ku kishte qenë rimorkio.

Ai kujton se si, pasi hodhi në erë kamionin me karburant, ai ra shpejt në tokë dhe u zvarrit në anën tjetër të oborrit të tij, ku u fsheh në tualetin e jashtëm të fqinjit të tij. Prej andej, ai thirri shokët e tij për të përcjellë koordinatat e kolonës ruse.

“Shtatë apo më shumë minuta më pas, artileria ukrainase shkatërroi kolonën në rrugën Vokzalna”, tha Didkovsky.

Bombardimi masiv ka djegur plotësisht pjesët e kolonës që pengoheshin të ecnin përpara nga kamioni i dëmtuar me karburant.

Shumica e shtëpive përgjatë rrugës janë dëmtuar ose shkatërruar plotësisht. Përvëlimi dëmtoi çatinë e shtëpisë së Didkovskit, tashmë të mbushur me plumba, dhe thyen xhamat.

Rruga Vokzalna, arteria që lidh tre periferitë kryesore veriperëndimore të Kievit, Hostomel, Bucha dhe Irpin, u bë një imazh përcaktues në transmetimet e lajmeve dhe faqet e para anembanë botës, ndërsa civilët dhe gazetarët postuan fotografi të automjeteve ruse të djegura dhe të shkatërruara.

Sot, gati një vit më vonë, rruga është mbushur sërish me kamionë. Por tani, ato janë kamionë ndërtimi. Plasaritja e plumbave është zëvendësuar nga goditjet e çekiçëve nga pothuajse çdo oborr, ndërsa rinovimi vazhdon me shpejtësi të plotë.

Valentini bëhet viral

Didkovsky hyri shpejt në ndërgjegjen kombëtare.

Më 28 shkurt 2022, kryebashkiaku i Buçës, Anatolii Fedoruk publikoi një deklaratë video: “Forcat e Armatosura të Ukrainës ndaluan kolonën e armikut në rrugën Vokzalna. Fatkeqësisht, janë dëmtuar edhe shtëpitë private aty pranë, por ne do të rindërtojmë gjithçka”, tha ai. “Të gjithë janë gjallë dhe të sigurt. Forcat e armatosura bënë një punë të mirë”.

Por ukrainasit po klikonin në një video tjetër – rrëfimin e dorës së parë të Didkovsky për skenën përgjatë rrugës Vokzalna, ndërsa ai ecte nëpër rrënojat e djegura, duke u betuar për një stuhi dhe duke filmuar automjetet e shkatërruara dhe ushtarët rusë të vdekur për djalin e tij, i cili nuk ishte në Bucha atë ditë.

“Kjo është ajo që ka mbetur nga ata bastardë. Unë bëra pjesën time. Na erdhën ata mamasë, dhe vdiqën! Shpresoj që të gjithë të digjeni në ferr, “tha Didkovsky në komentin e tij.

Tani, pensionisti pretendon se ai e ka bërë pjesërisht atë video për vëllain e tij, i cili jeton në Izhevsk, Rusi. “Kur e telefonuam dhe i thamë se çfarë po ndodhte, ai nuk na besoi, tha se të gjitha ishin lajme të rreme,” tha Valentyn i zemëruar.

Jeta dhe vdekja nën pushtim

Ndërsa video e sulmit të parë të zmbrapsur ndaj Bucha u bë virale dhe fotografitë e kolonës së djegur ruse në rrugën Vokzalna u përhapën në dhomat e ndenjes anembanë botës, gjërat do të përkeqësoheshin përpara se të përmirësoheshin.

Rusia dërgoi më shumë forca; pas luftimeve të ashpra, Bucha dhe pjesë të Irpin u pushtuan në mes të marsit. Pushtuesit ekzekutuan dhe torturuan civilët.

“Gjyshi” Didkovsky iku nga Bucha dhe u fsheh në Irpin të mbajtur nga ukrainasit. Ai iu bashkua forcave lokale të mbrojtjes territoriale duke ndihmuar Ukrainën të synonte zjarrin e saj të artilerisë, duke informuar ushtrinë për lëvizjet ruse në zonë dhe duke ndihmuar në evakuimin e civilëve në Romanivka – një fshat i vogël në juglindje të Irpinit që shërbeu si e vetmja rrugë e besueshme evakuimi për ata që iknin. fushën e betejës.

Didkovsky u kthye në Bucha në prill, pasi forcat ruse ishin tërhequr nga rajoni i Kievit, për të ndihmuar në rikuperimin e trupave të atyre që nuk kishin qenë aq me fat sa ai. “Vetëm disa prej tyre ishin ushtarë,” tha Didkovsky. Duke iu referuar forcave ruse me pseudonimin e tyre të frymëzuar nga Lord of the Rings, Didkovsky shtoi: “Ne nuk i numëruam orkët. Ne nuk i morëm ata, thirrëm SBU-në [shërbimin e sigurisë] dhe i lamë të kujdeseshin për ta. Kemi gjetur kryesisht trupa civilësh”.

Didkovsky kujton gjallërisht të vdekurit që pa në rrugën Yablunska, rreth 2 kilometra larg shtëpisë së tij. “Hostomeli ishte gjithashtu një tmerr; Ozera, Borodyanka. Kaq shumë të vrarë”, tha ai.

Forcat ruse vranë mbi 400 civilë në Bucha në 27 ditët që e pushtuan atë; Ukraina thotë se ka gjetur trupat e më shumë se 1,360 civilëve të vrarë nga i gjithë rajoni i Kievit. Në fillim të këtij muaji, Andriy Nebytov, kreu i policisë rajonale të Kievit, tha se 197 nga të vdekurit ende nuk janë identifikuar.

Kur Didkovsky u kthye në shtëpi, ai zbuloi se shtëpia e tij ishte plaçkitur dhe dëmtuar; dokumentet e tij dhe një kasafortë ishin zhdukur. Së bashku me djalin e tij filloi rindërtimin. Ata vendosën një çati të re, ndërsa këshilli i qytetit vendosi dritare të reja. Shtëpia është ende në ndërtim, kështu që Didkovsky fle në kuzhinën verore aty pranë.

“Unë mendoj se kam lindur nën një yll me fat,” tha ai. “Rusët qëlluan mbi mua shumë. Por asnjë e shtënë nuk goditi objektivin e saj”.

Didkovsky tha se shpesh mendon për ditën fatale që u përball me rusët me granatahedhësin e tij. Në netët pa gjumë, ai del jashtë për një tym dhe shkon drejt vrimave të plumbave në gardhin e tij.

“Unë qëndroj aty duke pyetur veten: si arrita të mbijetoja?”