Pas rrezeve të diellit dhe temperaturat e larta, në vend rikthehen reshjet

Moti këtë të enjte pritet të jetë nën ndikimin e presioni të lartë atmosferik i cili vijon të ushtrojë aktivitetin e tij në Europën qendrore, por gradualisht do të kemi hyrjen e masave ajrore të paqëndrueshme në shtresat e larta të atmosferës ku priten reshje të pakta në territorin e Shqipërisë..









Gjatë ditës do të kemi prezencën e vranësirave mesatare dhe reshje të pakta në mbrëmje, kryesisht në zonën Veriperëndimore.

Era do të jetë me drejtim Jug-Perëndim me shpejtësi 6 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3 deri në 0,5 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 2/14°C

Zona e ulët 4/16°C

Zona bregdetare 8/16°C