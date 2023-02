“Rama, antiamerikani më i madh pas Enver Hoxhës”/ Flamur Noka në “Panorama TV”: Çështja “McGonigal”, fundi politik i kryeministrit! Po asgjësohet parlamentarizmi

Deputeti i Partisë Demokratike, Flamur Noka e konsideron çështjen “McGonigal” si fundin politik të kryeministrit Edi Rama.









I ftuar në emisionin “Log.” në Panorama TV, Noka deklaroi se me korruptimin e ish-agjentit të FBI-së, Rama dëshmoi se është antiamerikani më i madh pas Enver Hoxhës.

Sipas deputeti demokrat, kreu i qeverisë po bën gjithçka për të asgjësuar opozitën dhe parlamentarizmin.

Pyetje: Pse ndesheni me gardën kur doni të futeni në Parlament, kur përjashtohen nga parlamenti?

Flamur Noka: Opozita sot, kryesisht PD-ja është vënë me shpatulla pas muri dhe po luftohet me të gjitha mjetet nga regjimi për ta likuiduar atë. Ju dhe gjithë opinioni publik janë dëshmitar të faktit që në atë parlament, ka të paktën 2 vjet që disa deputetë kanë dy minuta për të folur në çdo seancë, disa të tjerë nga 20 minuta. Ka kaq kohë që kemi thënë dhe kemi ngritur me të madhe, që Edi Rama po bën gjithçka për të asgjësuar opozitën. Ajo që është më e rënda, është që po vazhdon duke pajtuar McGonigalin si killer politik për të asgjësuar opozitën.

Asgjësimi megjithëse është kapur, vazhdon projektin për t’i mbajtur peng, flamurin dhe logon PD-së. Do ta mbajë peng pinjolli i regjimit. Çfarë është Parlamenti? Ne jemi përfaqësues të popullit opozitar atje. Populli opozitar ka votuar kundër regjimit të Edi Ramës. Na çuan atje për të përcjellë zërin e tyre. Zëri i tyre është dy minuta, ndërsa zëri i regjimit është 500 minuta. Sa herë që përmendet emri i Edi Ramës, të gjithë kukullat e vendosur në Parlament, komandohet me telefon.

Jemi në kushtet e vrasjes së parlamentarizmit. Atje kush mban hartim për t’i bërë elozhe sulltan surrelit dhe regjimit, është opozitar. Rama kishte një opozitë të kapur prej fyti. Sot ka një opozitë që nuk e kap dot prej fyti. Rama ka frikë nga përballja dhe e vërteta. Prandaj bën gjithçka për të nxjerrë PD-në jashtë sistemit. Tani është i frikësuar, Ramagate. Ky padiskutim është fundi politik i Edi Ramës. Është kapur duke goditur sigurinë e SHBA-së. Ky i korruptoi titullarin e agjencisë më të madhe të botës. Ky zotëri që na shitej deri dje si amerikan. Ky doli që është antiamerikani më i madh pas Enver Hoxhës.

Pyetje: A duhet t’i kërkoni falje grupit të Alibeajt dhe zotit Basha?

Flamur Noka: Jo, ka një gjë. Alibasha, dil sqaro se nga erdhën ato paratë. Ato para a janë apo s’janë ruse, nuk i kemi thënë. Që ata kanë kaluar nga një kanal rus, e thotë DASH. Basha prandaj është peng, për shkak të atyre parave. Kemi të bëjmë me një regjim. Kjo duhet të na shqetësojë neve. Regjim, monizëm. A ka vend demokratik në botë, që Kushtetuta e thotë se koimisioni duhet të ngrihet me 35 deputetë. Kërkesa jonë kishte 44 firma dhe prapë mazhoranca nuk e ngre.