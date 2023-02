Kryeministri mungon në Kuvend/ Boçi: Mbroni një njeri që ka shkelur marrëdhëniet me SHBA, kërkojmë ngritjen e Komisionit Hetimor

Deputeti i PD, Luçiano Boçi ka akuzuar kryetaren e Kuvendit, Lindita Nikolla se ka shkelur Kushtetutën dhe Rregulloren, teksa ka kërkuar që të pranohet kërkesa e opozitës për të ngritur komisionin hetimor parlamentar për çështjen “Rama-McGonigal”.









Boçi nga foltorja tha se pamjet nga bllokimi i Parlamentit janë të shëmtuara, ku theksoi se përjashtimi i deputetëve demokratë nga Kuvendi është një shkelje e rëndë.

Sakaq akuzoi kryeministrin Edi Rama se ka cënuar marrëdhënien me Amerikën dhe se nuk ka bërë asgjë më pak se diktatori Enver Hoxha.

“Në këtë seancë vihet re se sërish kryeministri nuk ndodhet në Kuvend. Pamjet e shëmtuara të bllokimit të Parlamentit nga Garda për të mos lejuar deputetët përsëriten në këtë ushtrim force ushtarake ndaj deputetëve të zgjedhur. Sot deputetët të përjashtuar nga ju kërkuan të jenë prezent në mbledhjen e Byrosë ju keni urdhëruar Gardën të mos futen në mbledhje kjo është shkelje e rëndë.

Deputeti që ankimohet për vendimin duhet të jetë prezent. Si mundet ju zonja kryetare që përjashtoni deputetë në emër të rregullores dhe shkelni rregulloren dhe vini këtu sikur nuk ka ndodhur asgjë. Kërkuam seancë pyetjesh që është urgjente e përcaktuar në rregullore që kryeministri duhet të ishte prezent kemi 2 javë që e kërkojmë. Kemi kërkuar 2 komisionet hetimore. Pse e shkel me këmbë ti Kushtetutën e më tregon mua rregulloren dhe më përjashton? De jure të paktën ushtro autoritetin tënd se kemi kërkuar komision hetimor për atë thikën në zemër që i keni ngulur marrëdhënies me SHBA. Jeni ju ata që keni cenuar marrëdhëniet me Amerikën. Rama asgjë më shumë se Enveri që ndërpreu marrëdhëniet me SHBA. U sulmua siguria e Shqipërisë nga disa hakera e këtu morëm vendimin për marrëdhëniet me Iranin, kurse Edi Rama personalisht ka goditur sigurinë e SHBA duke korruptuar kryeagjentin e FBI. Kërkesa jonë është urgjente të ngrihet ky komision e mos vazhdoni me këtë turp se ne e dimë pjesën që ju e keni turp pa turp dhe ne e dimë mirë që lutja juaj e përditshëm është që “kryeministër turpin tonë të përditshëm na i falni sot”. Vini mbroni një njeri që ka shkelur marrëdhëniet miqësore”, tha ai.