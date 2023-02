Si e ‘dëboi’ Moska Francën nga Afrika!

Flamuri francez u ul për herë të fundit në kampin ushtarak Bila Zagré në Burkina Faso të dielën, duke shënuar fundin e 13 viteve të pranisë së forcave të armatosura franceze në vendin e Afrikës Perëndimore.









Tërheqja e Francës nga Burkina Faso vjen në një kohë kur ka më pak gjasa të shohësh trengjyrën franceze në kryeqytetin Ouagadougou sesa atë ruse të kuqe, të bardhë dhe blu, duke shënuar një humbje të shpejtë dhe mahnitëse të ndikimit për ish-fuqinë koloniale.

Rreth 400 trupa franceze ishin vendosur në Burkina Faso që nga viti 2010, si pjesë e përpjekjeve të Parisit për të ndaluar marrjen e pengjeve dhe më vonë për të frenuar zgjerimin e grupeve terroriste në rajonin më të gjerë të Sahelit. Në janar, francezëve iu dha një muaj kohë për t’u larguar nga vendi – një vendim që pasoi një periudhë të paqëndrueshmërisë në rritje në vend, duke përfshirë dy grusht shteti në 2022.

Tërheqja nga Burkina Faso është pengesa e tretë për presidentin francez Emmanuel Macron, i cili premtoi një qasje të re ndaj Afrikës kur erdhi në pushtet në vitin 2017, e bazuar në një “partneritet të të barabartëve”.

Në muajt e fundit, Francës i është dashur gjithashtu të largohet nga Mali dhe Republika e Afrikës Qendrore, duke rritur frikën e një efekti domino në të gjithë kontinentin ndërsa Macron përfundon operacionin dhjetëvjeçar Barkhane të vendit të tij për të luftuar kundër xhihadistëve në Sahel.

“Është një provë e vërtetë për Francën”, tha Seidik Abba, një shkrimtar nga Nigeria dhe një specialist i studimeve të sigurisë në Afrikë në Universitetin e Valenciennes në Francë. “Nëse nuk dëshiron të shohë një infektim [në të gjithë Afrikën], duhet të ndryshojë qasjen e saj”.

“Në Burkina Faso, situata është e lëkundur”, shtoi Abba. “Dhe tani në Çad dhe Niger, njerëzit duan të shohin një lloj të ri partneriteti me Francën”.

Ka ende rreth 6,000 çizme franceze në tokë në kontinentin afrikan, duke përfshirë 1,000 në Niger dhe 900 në Bregun e Fildishtë, sipas raporteve lokale.

Arsyet për zbehjen e ndikimit të Francës në rajonin e Sahelit janë të shumëanshme, të rrënjosura në historinë e saj koloniale dhe të përshpejtuara nga politika lokale, por problemet e saj janë gjithashtu pasojë e ambicieve të Rusisë për të zgjeruar terrenin e saj në kontinent, veçanërisht që nga fillimi i saj. pushtimi në shkallë të plotë të Ukrainës.

Megjithatë, pallati Elysée ka marrë parasysh dhe Macron është nisur për në Angola, Republikën Demokratike të Kongos, Republikën e Kongos dhe Gabon javën e ardhshme, pas turneut të Ministrit të Jashtëm rus Sergey Lavrov në Mali, Mauritani dhe Sudan në janar.

Ndërsa trupat franceze nxirren sistematikisht, ato në disa raste po zëvendësohen nga mercenarë nga organizata paraushtarake ruse Wagner Group – e cila drejtohet nga aleati i Vladimir Putinit, Yevgeny Prigozhin. Në Burkina Faso, udhëheqësit ushtarakë të vendit mohojnë se kanë nënshkruar një marrëveshje me Grupin Wagner, por mercenarë rusë janë parë në vend.

Duke mbështetur këpucët e Wagner-it në terren, Rusia po zhvillon gjithashtu një luftë informacioni të sofistikuar dhe të koordinuar, duke keqinterpretuar rëndë Francën, e cila deri më tani ka luftuar për të kundërpërgjigjur efektivisht.

“Ne nuk kemi ndërtuar mjaftueshëm fuqi të butë”, pranoi një zyrtar i qeverisë franceze duke folur në kushte anonimiteti, sepse ata nuk ishin të autorizuar të flisnin publikisht. “Ambasadorët tanë duhet të jenë më fyes kur bëhet fjalë për nxjerrjen e kundërnarrativave, në vend që të komunikojnë vetëm brenda kornizave institucionale”.

Në fjalimin e tij për shqyrtimin e mbrojtjes në nëntor, Macron argumentoi se ushtria duhet të fokusohet gjithashtu në operacionet e ndikimit, përballë fushatave të dezinformimit dhe përpjekjeve për të manipuluar civilët – veçanërisht në Afrikë.

“Ne nuk do të jemi spektatorë të qëndrueshëm të këtij evolucioni”, tha ai. “Ne duhet ta zbulojmë atë pa vonesë dhe ta ndalojmë – por duke përdorur [mjete] demokratike”.

Ministri francez i Forcave të Armatosura, Sébastien Lecornu vizitoi Bregun e Fildishtë në fillim të kësaj jave për herë të dytë në më pak se një vit për të diskutuar kushtet e pranisë ushtarake të Francës në rajon. Në kohën e shtypit, Lecornu ishte në Senegal.

Dhe në një përpjekje për të luftuar në sferën virtuale të diplomacisë, Ministria e Punëve të Jashtme të Francës ka krijuar një njësi të re për të dalluar shenjat e hershme të fushatave të dezinformimit dhe për t’u ofruar zyrtarëve francezë në mbarë botën “një zyrë mbështetëse” për të ndihmuar në përgjigjen ndaj operacioneve të lajmeve të rreme. , sipas një diplomati francez me njohuri për operacionet.

Me Wagner, dorezat hiqen

Në vitet e fundit, Rusia ka vendosur valë akuzash të papërpunuara të falsifikuara kundër Francës në vendet afrikane, duke përfshirë Malin, Burkina Fason dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Por përpjekjet e Francës për të vendosur rekordin shpesh kanë dështuar.

Ekziston një “asimetri e pranuar midis demokracive liberale dhe shteteve autoritare” në mënyrën se si ato mund të luftojnë në internet, argumenton Maxime Audinet, studiues në Institutin për Kërkime Strategjike të Ministrisë së Forcave të Armatosura Franceze.

“Një demokraci nuk mund të përdorë dezinformimin pa një efekt bumerang,” shtoi Audinet. Në vitin 2020, përpjekjet franceze për të kundërshtuar fushatat ruse të dezinformimit në internet në Republikën e Afrikës Qendrore dhe Mali me llogari të rreme dështuan, kur Facebook zbuloi pjesëmarrjen e individëve të lidhur me forcat e armatosura franceze.

Hulumtimi nga Mark Duerksen, nga Qendra e Afrikës për Studime Strategjike, një institucion akademik brenda Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-së, tregon se narrativat e shtyra nga interesat ruse përfshijnë përshkrime të Moskës si një forcë çlirimtare, antikoloniale kundër imperializmit perëndimor. Franca, në të kundërt, paraqitet si bashkëpunuese me xhihadistët islamikë, duke vjedhur burimet natyrore dhe në video portretizohet si gjarpërinj, zombie dhe minj.

Përpara tërheqjes ushtarake të Francës nga tre ish-kolonitë e saj, diskursi kundër Parisit dhe Macronit u përhap përmes mediave zyrtare të mbështetura nga Kremlini si RT dhe Sputnik, të cilat kanë rritur përpjekjet e tyre në Afrikë pasi u ndaluan në BE. Paralelisht, gjatë vitit të kaluar, Radio France Internationale (RFI) u ndalua në Mali dhe Burkina Faso, dhe France 24 u pezullua në Mali.

Ndjenja anti-franceze përforcohet gjithashtu nga një rrjet joformal i fermave të trollëve, prodhimeve të filmave, llogarive të rreme të mediave sociale, influencuesve pro-rusë afrikanë në internet dhe partneriteteve me mediat lokale që mund të lidhen me atë që ekspertët dhe studiuesit e quajnë “galaktika Prigozhin”. pas themeluesit të Grupit Wagner.

“[Rusët] janë të lumtur nëse narrativat anti-franceze merren nga të rinjtë në Ouagadougou ose Bamako,” tha Duerksen, “por qëllimi i tyre [kryesor] ​​është mbyllja e debatit publik dhe mbyllja e hapësirës së informacionit.”

Rivendosja mes frikës së një ‘efekti domino’

Makina e dezinformimit të Rusisë nuk do të kishte qenë aq efektive në Afrikë nëse rekordi i Francës në kontinent do të ishte më i mirë në dekadat e fundit, thonë disa ekspertë dhe ligjvënës francezë. Ish-kolonitë franceze Mali, Burkina Faso dhe Çadi ruajtën lidhjet me Francën për një kohë të gjatë, por renditen si disa nga vendet më të varfra në botë. Edhe pse trupat franceze kanë luftuar xhihadistët në Sahel që nga viti 2013, siguria në rajon është përkeqësuar vazhdimisht.

“Propaganda ruse përfiton nga një situatë, por nuk e krijon atë. Nuk do të kishte asnjë ndikim nëse nuk do të kishim grumbulluar gabime, “tha Arnaud Le Gall, një ligjvënës nga partia e majtë opozitare France Unbowed, e cila kryeson grupin e miqësisë Francë-Burkina Faso të Asamblesë Kombëtare.

Franca tani po përpiqet një ndryshim detar në marrëdhëniet e saj me kombet afrikane. Kur Macron përfundoi operacionin Barkhane vitin e kaluar, u mor vendimi për t’u angazhuar në role më mbështetëse në Afrikë.

“Ne duhet të mësojmë të “punojmë” [forcat e armatosura afrikane], jo “në vend” të tyre,” tha një zyrtar i qeverisë franceze duke iu referuar njësive të suksesshme të përbashkëta franceze dhe nigeri që punojnë së bashku. Por këto iniciativa janë ende në një fazë relativisht të fillimit dhe ende jo të përhapura.

Shpejtësia me të cilën forcat franceze u dëbuan nga Mali, Burkina Faso dhe CAR ka lënë shumë vëzhgues të pyesin se cili vend do t’i kthejë shpinën Francës më pas.

“Ndjenja anti-franceze është kudo. Wagner është i pranishëm vetëm në disa vende, por tregimi rus është kudo”, paralajmëroi zyrtari i qeverisë franceze, i cili tha se kishte më pak frikë nga një efekt domino sesa një “ngjitje antifranceze” që do të minonte ndikimin francez dhe interesat ekonomike.

Një karikaturë që qarkullon në mediat sociale që nga janari – e cila mund të lidhet me galaktikën Prigozhin – përshkruan ushtarët nga Mali duke luftuar kundër zombive franceze me ndihmën e mercenarëve Wagner dhe më pas skena të ngjashme nga Burkina Faso. Në kornizat e fundit, një ushtar nga Bregu i Fildishtë vjen për të kërkuar ndihmën e tyre gjithashtu.

“Rusët po përpiqen të krijojnë profeci vetëpërmbushëse”, tha diplomati i lartë francez.