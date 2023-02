Skandali i Brukselit/ Parnteri i Eva Kailit lirohet nga burgu me një byzylyk

Gjykatësit belgë vendosën sonte lirimin e Francesco Giorgi, bashkëshortit të Eva Kailit, i paraburgosur që prej 9 dhjetorit 2022, ashtu si eurodeputetja greke, në burgjet e Brukselit.









Ky zhvillim përbën një përmbysje të madhe në çështjen e Katargate me financimin e supozuar të eurodeputetëve, aktorëve të fuqishëm dhe lobistëve si ish-deputeti Antonio Panzeri për të promovuar miratimin e çështjeve në favor të vendit të Gjirit.

Lirimi me kusht i bashkëshortit italian të Eva Kailit, me kufizimin e mbajtjes së të ashtuquajturit byzylyk, i cili lejon policinë dhe autoritetet gjyqësore të kontrollojnë nëse ai është në të vërtetë në arrest shtëpie, shihet si një manovër që lejon gjyqtarët belgë të vazhdojnë të ushtrojnë presion. për eurodeputeten greke.

Argumenti kryesor i avokatëve të Eva Kailit, Michalis Dimitrakopoulou dhe Sven Marie, ishte se gjyqësori belg duhet të lejojë që Kaili të lirohet nga burgu me byzylyk në mënyrë që ajo të kujdeset për vajzën e saj dyvjeçare. Refuzimi i kërkesës së eurodeputetit nga ana e Këshillit Gjyqësor të Brukselit, i kombinuar me lirimin me kusht të Francesco Giorgi, shton presionin ndaj Kailit, duke përforcuar opinionin e shprehur në publikimin e fundit të Politico se Eva Kaili ishte një nga organizatoret e skandalit.

Për më tepër, duke e lënë burrin e saj të dalë nga burgu në mënyrë që ajo të kujdeset për vajzën e tyre dyvjeçare, gjyqtarët belgë minojnë linjën e mbrojtjes së eurodeputetes greke se është thelbësore që ajo të lirohet me një rrip dore në mënyrë që ajo të mund të kujdeset për të.

Giorgi para organeve të drejtësisë

Më herët të enjten, Francesco Giorgi kishte dëshmuar sërish para autoriteteve.

Sipas raporteve dhe ndërsa procesi dhe hetimi përparojnë, roli i Giorgi në Katargate ishte edhe më i rëndësishëm se sa ishte vlerësuar fillimisht. Për këtë qëllim u vlerësua e mundshme vazhdimi i masës së paraburgimit. Mirëpo, reagime dhe pikëpyetje ka shkaktuar fakti se organizatori i dyshuar i skandalit, Antonio Panzeri dhe Giorgi ishin në të njëjtën qeli në ditët e para.

Në të njëjtën kohë është në pritje kërkesa për përjashtim të gjyqtarit hetues Michel Clez. Ai ka refuzuar të tërhiqet nga çështja dhe i takon gjyqtarëve të vendosin përfundimisht se si do ta trajtojnë atë, pasi gjyqtarët e mbetur në panel do të votojnë nëse do të pranojnë të përjashtojnë kolegun e tyre apo nëse ai do të mbetet në vend.