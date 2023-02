Turqia nuk gjen qetësi, regjistrohet një tjetër lëkundje e fortë tërmeti

Turqia dhe Siria janë lëkundur nga një tjetër tërmet i fortë, pasditen e së enjtes.









Sipas Institutit Euro-Mesdhetar tërmeti ka qenë me magnitudë 4.9, epiqendra ndodhet 18 kilometra në jug të Antakeisë, ndërsa thellësia fokale është 10 kilometra.

Aktualisht nuk raportohet për lëndime në njerëz.

Provinca e Hatay, është një nga provincat më të prekura nga dy tërmetet vdekjeprurëse me qendër Kahramanmaras, të hënën e kaluar kanë ndodhur edhe dy tërmete të tjera me magnitudë 6.4 dhe 5.8 ballë, me 3 minuta diferencë.