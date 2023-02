Vezë të skuqura në paprika si një ide për mëngjes

Jeni mërzitur me vezët e thjeshta të skuqura për mëngjes?









Ne ju sjellim recetën e mrekullueshme e cila gatuhet për rreth 20 minuta dhe përbëhet nga veza dhe specat.

Përbërësit:

2 speca, të kuqe të verdhë ose jeshile

1 lugë vaj

4 vezë

kripë,



Përgatitja:

Fillimisht lani specat dhe hiqini farat, më pas do t’i prisni ato në rrathë me gjerësi 1 cm. Në të njëjtën kohë vendosni në një tigan vaj që të nxehet dhe vendosni specat, ku do t’i lini të gatuhen për 2-3 minuta. Ktheni specat dhe thyejmë nga 1 vezë në çdo unazë. Servojeni me kripë dhe piper.

Lërini të skuqen në zjarr të ulët për rreth 5 minuta derisa vezët të jenë të ngjeshura. Më pas mund të shtoni në pjatë majdanos dhe t’i shijoni të ngrohta.

Ju bëftë mirë!