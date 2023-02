Vrasja e shqiptarit në Athinë/ Identifikohen 4 nga anëtarët e bandës, dyshohet se janë arratisur në Shqipëri (EMRAT)

Policia greke ka identifikuar katër nga autorët shqiptarë që u përfshinë në sherrin e rëndë një natë më parë në Athinë, ku pas të shtënave me armë, mbeti aksidentalisht i vrarë 40-vjeçari Pëllumb Islami. Dy prej tyre janë Erlis Salaj dhe Julian Qose.









Media greke ‘Prototema‘ shkruan se 7 shqiptarët e përfshirë në ngjarje, dyshohet se janë arratisur në Shqipëri, për t’i shpëtuar policisë helene.

Autoritetet greke janë në vënë në kërkim të personave që janë pjesë e dy bandave, të dyja shqiptare dhe rivale me njëra-tjetrën, ndërsa njihen si persona me rrezikshmëri tepër të lartë.

Ata dyshohet se janë të përfshirë në trafikun e drogës, të qenieve njerëzore, si dhe gjobëvënie. Një natë më parë, 7 shqiptarët janë futur në një lokal në Athinë, dhe pas një sherri të ashpër, njëri prej tyre ka qëlluar 9 herë me armë, dhe një prej plumbave ka kapur aksidentalisht 40-vjeçarin, duke i marrë jetën në vend. Viktima nuk kishte asnjë lidhje me personat në fjalë, ndërsa raportohet se ishte duke parë ndeshjen me shokët e tij.

Ai punonte si hidraulik në shtetin helen, ndërsa ka qenë vëllai i tij i cili e ka identifikuar atë në morg.