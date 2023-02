Efi dhe Mozzik shfaqen publikisht së bashku, ja çfarë i bëri bashkë dyshen e personazheve të njohur

Efi është shndërruar në një nga personazhet më të dashur pas daljes nga Big Brother. Menjëherë e kemi parë në fushatë të ndryshme në rrjetet sociale, por duket se planet e saj janë për ekran. Por përpara se të shndërrohet në një moderatore, Efi paska plane të tjera.









Së fundmi Mozzik ka publikuar në Tik Tok një video ku shfaqet krah Efit, duke paralajmëruar këngën e re. Mesa duket bukuroshja do të jetë protagoniste në klipin e tij. Mozzik ka treguar se kënga titullohet “Fatkeqësi” dhe do të publikohet së shpejti. Mbetet për t’u parë sesi kush do të jetë roli i ish-banores së Big Brother në këtë klip.