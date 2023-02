Gjenerata e re e Mercedesit të vogël është duke u përgatitur

Vitin e kaluar, Mercedes-Benz njoftoi masterplanin për modelet e reja që do të zhvillojë dhe prezantojë deri në fund të dekadës. Në këtë, elementi kryesor i tij është programi i quajtur “Entry Luxury” i cili parashikon kufizimin e modeleve të tij në kategoritë më të vogla të automjeteve, por ndërtimin edhe më luksoz të atyre që mbeten.









Në veçanti, më pas u njoftua se katër nga shtatë modelet e kompanisë gjermane do të mbeten në kategoritë më të vogla. Sipas asaj që ata lanë të kuptohet, këto do të jenë CLA-Class, GLA-Class, GLB-Class dhe ndoshta një model i ri në gamën e tij. Cili do të jetë? Një SUV i cili do të jetë “G-Class më i vogël” i përfolur.

Duke folur për Automotive News Europe, Ola Källenius, CEO i Mercedes-Benz dhe Kryetar i Bordit të Drejtorëve të Mercedes-Benz AG, konfirmoi synimin e kompanisë për të zvogëluar gamën e saj, por do të vazhdojë të investojë në makina “më të vogla” . Siç tha ai: “Ne do të fokusohemi në modelet që besojmë se do të jenë më të suksesshmit në nivel global. Më vonë gjatë vitit, ndoshta do t’ju tregojmë se si do të duket e ardhmja”.

Sipas planit të biznesit, A-Class nuk do të vazhdojë të ekzistojë si hatchback. Megjithatë, ato që mbeten do të marrin gjithashtu versionin e tyre thjesht elektrik. Këto do të bazohen në platformën e re MMA (Mercedes Modular Architecture), e cila do të formojë bazën për të dy automjetet me motor termik dhe një sistem të elektrizuar, si dhe për automjetet elektrike, ndërsa ato do të kenë sistemin e ri operativ MB.OS. Sistemi operativ Mercedes-Benz).

Siç theksoi Ola Källenius, me zbatimin e planit “Entry Luxury”, synimi tani do të jetë rritja e përfitimit duke krijuar makina që do të dallohen nga niveli akoma më i lartë i cilësisë së ndërtimit dhe materialeve, si dhe siguria e lartë me sisteme dhe komoditet për pasagjerët.

Më në fund, deri në fund të vitit Mercedes-Benz do të shpallë më shumë detaje rreth planit të tij specifik dhe mostrën e parë të këtij do ta shohim në vitin 2024.