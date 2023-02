Gjermania ‘kërcënon’ drejtpërdrejt Ukrainën: Me armët tona nuk do të sulmoni kurrë territorin rus ndryshe…

Nuk do të ishte e mençur që Ukraina të sulmonte territorin rus me armë që mori nga Perëndimi, nëse ajo i shtynte me sukses forcat ruse, tha të enjten kancelari gjerman Olaf Scholz, pasi shumë gjermanë gjithnjë e më shumë kanë frikë se ky skenar mund të ndodhë.









Ndërsa ndihma ushtarake për Ukrainën nga Perëndimi ka kaluar prej kohësh shifrën prej 50 miliardë eurosh, disa tani kanë frikë se çfarë do të ndodhë nëse Ukraina fiton.

“Nuk do të ishte shumë e mençur nëse armët që ne furnizojmë do të përdoreshin tani, për shembull, për të nisur sulme në territorin rus”, i tha Scholz transmetuesit publik ZDF në një intervistë të enjten mbrëma, duke iu përgjigjur frikës se tanket gjermane mund të rrotullohen sërish drejt Moskës.

“Sipas ligjit ndërkombëtar, është e qartë se gjithçka që bëjmë është e lejueshme”, shtoi ai.

Megjithatë, shumë njerëz në Gjermani kanë frikë se forcat e Ukrainës mund të nisin një sulm ndaj Moskës nëse zmbrapsin me sukses pushtuesit rusë. Sipas nënshkruesve të të ashtuquajturit “manifest për paqen”, kjo më së fundi mund të çojë në “hakmarrje bërthamore”.

Nisja e një sulmi ndaj Rusisë “është diçka që ne kemi diskutuar dhe kemi rënë dakord se kjo nuk duhet të ndodhë”, shtoi Scholz.

Në maj të vitit 2022, Presidenti i SHBA Joe Biden publikoi një manifest, “Çfarë do dhe nuk do të bëjë Amerika në Ukrainë”, në New York Times, ku ai deklaroi se SHBA “nuk po e inkurajojnë apo mundësojnë Ukrainën të godasë përtej kufijve të saj”.

Sipas Scholz, kjo qasje vazhdon të jetë parimi që drejton mbështetjen për Ukrainën. “Ne të gjithë veprojmë në përputhje me rrethanat”, tha ai.