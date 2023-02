“Grindma e kryeqytetit”

Kurorëzimi i Tiranës si qyteti më i rëndësishëm i Shqipërisë, do të haste kundërshtime, polemika e debate të zjarrta mes shumë figurave e personaliteteve të qyteteve të mëdha të vendit. Shpallja e kryeqytetit nga Kongresi i Lushnjës më 11 shkurt 1920, ndezi një mori diskutimesh, propozime e alternativash, që prisnin të merreshin në konsideratë nga shteti i atëhershëm. Në vitet e trazirave politike, problemeve ekonomike dhe shoqërore, kryengritjeve e mospajtimeve, çështja e kryeqytetit mori një vëmendje të veçantë e serioze. Mes mosmarrëveshjesh të shtrira në një hark kohor gati pesëvjeçar, merr jetë qyteti kryesor i Shqipërisë, duke u anatemuar në disa organe shtypi, por dhe duke u pranuar në disa të tjera me argumente, arsye, pse jo dhe ndjesi personale. Shumë qytete pretendente vrapuan të garonin duke nxjerrë në pah hiret e tyre për të fituar kurorën e të parit qytet të vendit. Është interesante, që shtypi periodik i viteve ’20, përmban artikuj të tërë, nga gazeta e revista nga qytetet kryesore të Shqipërisë, ku diskutohet e për më shumë argumentohet, pse aksh qytet meriton të mbajë titullin e kryeqytetit. Me idetë që dhanë e mbrojtën, jo vetëm pasqyronin ngjarjet në vend, por bënë të njohura opinione dhe mendime duke përpunuar dhe pasuruar mendimin politik e social të shoqërisë. Shtypi duke qenë zëri i kohës, zëdhënës dhe kritik njëkohësisht, pasqyronte përpos realiteteve historike, edhe përjetime individuale, shoqërore, të forcave apo grupimeve të ndryshme politike e sociale në nivelet e ndryshme arsimore e kulturore dhe në mjediset e ndryshme lokale, krahinore. Këto polemika vazhduan shumë vite deri në vitin 1925, kur u zyrtarizua kryeqyteti në “Bisedimet e Kuvendit Kushtetues” në diskutimin mbi caktimin e Tiranës kryeqytet. Po si janë pasqyruar këto ide e mendime në faqet e shtypit të kohës? Me titullin “Kryeqyteti”, polemizohet me propozimin për caktimin e Shkodrës kryeqytet dhe jepet mendimi për Korçën: “ Çështja e kryeqytetit ka një rëndësi të veçantë për cilindo shtet, por aqë më tepër për shtetin tonë, sepse është pasqyra e tij… Qyteti i cili mbéshtjell sot pér sot gjithé kualitetet e duhura pér kryeqytet, qé t`a tregojé shtetin ton né syt e` e té huajve si njé qytet pak a shumé europian, duke marré parasysh qytetet tané té tjeré, éshté Korça” përfundon artikulli në gazetën “Posta e Korçës”, 7 tetor 1922. Shkodra, si një pretendente e denjë do të gjente mbështetje nga Luigj Gurakuqi në gazetën “Ora e Maleve”, botuar në këtë qytet, më 13 nëntor 1923 me artikullin “Shkodra, kryeqytet”, ku do të renditeshin një sërë kushtesh ekonomike, tregtare e kulturore që Shkodra i plotësonte. Autori nënvizon “E shtrueme në breg të liqenit, jo fort lark prej detit, me të cilin e lidhë Bojana, lum i lundrueshëm, me kujtime historike dhe meritime komtare e me tradicjone kulturore, ekonomike e tregtare të shkëlqyeshme, Shkodra, e ndihmueme pakëz, mund të bahet shpejt nji qendër qytetnimi e përparimi me randësi të madhe.” Vijon propozimi për Shkodrën po në këtë gazetë me titullin “Kryegjyteti”, më 1 shtator 1923. Hil Mosi shkruan “Kryeqyteti”, botuar në gazetën “Politika” në numrin 3 të saj, viti 1924, ku merr parasysh idenë e inxhinerëve shqiptarë e madje bën thirrje për pjesëmarrje të inxhinierëve të huaj në konkurrencën për qytetin e parë. “Nga të gjitha qytetet e Shqipnis, Shkodra ashtë e vetmja që i përmbushë cilësinat e nevojshme, që duhet t’i ketë një kryeqytet ideal edh praktik, si e lypë situata e sotshme e jona”, arsyet kulturore si shkrimtarët më në “za”, gjashtë shtypshkronja, pesë banda muzikore, shtatë shoqëri letrare, katër salla teatri, arsye historike, komunikacioni, ekonomike, tregtare etj. argumentojnë se më fort se çdo qytet tjetër “e bajnë Shkodrën për me qenë i shënjuem qendra e një shteti të ri me shpresa të bukra për ardhjen e tij.” Argumente që përligjin Shkodrën si kryeqytet botohen në një tjetër gazetë të Shkodrës, “Shpresa kombëtare”, 26 mars 1924. Më herët gazeta “Taraboshi”, 19 mars 1921 shkruan: “Si e kujton… nji katundar…. Kryegjyteti”, ngre pretendimin që kryeqyteti duhet të ofrojë një jetesë të denjë për ministra, deputetë, nëpunësa etj., që Tirana s’mund t’i sigurojë. Nikollë Ivanaj shpalos mendimin politik për shtetin shqiptar dhe kryeqytetin e tij në organin “Republika”, 7 shkurt 1924 me shkrimin: “Kush e pse e don a jo Shqypnin dhe Shkodrën për kryeqytet.” Në gazetën “Dielli”, 16 gusht 1924, korrespondenti i “Near Eastit” shprehet për çvendosjen e kryeqytetit nga Tirana në Vlorë. Vlora shihet si një mundësi për kryeqytet nga Llukë Karafili në artikullin: “Çështja e kryeqytetit”, argumentime për Vlorën. Kavaja, një tjetër qytet propozohet në organin “Shqipëri e Re”, 6 prill 1924. Në Korçë, gazeta “Zëri i Popullit”, 12 maj 1923 nën titullin “Çështja e kryeqytetit” këndon: “Disa thonë Tirana, sepse fuqia e qeverisë dhe e ligjit kontrollohet më lehtë…. Disa Shkodra, sepse është më e përparuar… Disa Elbasani…, ne mendojmë Korça.” Një ndër arsyet interesante që renditet është se një kryengritje në veri të vendit, mund ta infektojë lehtësisht Tiranën duke e pasur më afër, ndërkohë kur e ka larg kryeqytetin, shpëtohet nga përhapja e valëve të kryengritjeve të mundshme. Korça ka shpirtin e sipërmarrjes, mundësitë ekonomike, fuqinë intelektuale etj. Interesant dhe shënimi në fund të artikullit, që dëshmon fuqinë e tolerancës e qytetarisë korçare: “Pranojmè me kènaqèsi artikulla mi kètè çèshtje, qofshin dhe kundèr mejtimit t’onè.” Si për të sheshuar debatet e forta mes palëve pretendente, Timo Dilo nën pseudonimin Xher Xhemi, shkruan një pamflet me titullin “Shënime dhe mejtime” në gazetën “Tirana”, nr. 3, 1924, një refleksion i lirë pa peshën e argumenteve të forta politike e kulturore, ku autori pyet “E ç’farë kryeqyteti munt të bëhet një qytet, kur nuk dëgjon as qyqen as kukon?”. Në organin “Ku vemi”, nr. 13, 1924, nga një autor më inicialet R.J.T. këndohet titulli “Kryeqyteti” dhe fakti që kreu i Kongresit të Lushnjës u ngul në Tiranë, sepse ky qytet ka pozitën e duhur që të dominojë të gjitha pjesët e Shqipërisë, si qendër e vendit, “pozitë mesatare, përhapet përnjëjësisht në të gjitha viset e atdheut… raca mâ e klluar dhe e larguar nga influenca e edukatave të ndryshme… Tirana me nji drejtim e të ndërgjegjshëm futet me të shpejt në rrugën e përparimit që dëshirojmë… duhet si thamë qi t’i pohojmë të drejtën e bukuris.” Molla e sherrit do të vijojë në “Gazetën e Korçës”, më 26 korrik 1924. Me titullin “Molla e grindjes”, kjo gazetë polemizon me artikujt e shkruar te “Ora e maleve” dhe “Politika”, që me pretendimet e tyre, “po i japin çështjes së kryeqytetit një rëndësi t’atillë sa bëhet kail të hapë një antagonizmë krahinare e regjinare.” Në këtë shkrim theksohet, që vendimi përfundimtar të zgjidhej nga Asambleja e Parlamentit që do të mblidhej në Mars. Po aq gjakftohtë tregohet Jusuf Banka në shkrimin “Tirana kryeqytet” në gazetën e Tiranës “Xhoka”, më 29 nëntor 1923. Autori thekson që në vendime “s’duhet të tërhiqemi nga ndjesitë e dëshirat vetjake”. Shkodra, Vlora, e Korça po krijonin zemërthyerje mes tyre, ndërkohë që vendi kishte nevojë për bashkim dhe “kryeqytet i Shqipërisë asht i domosdoshëm me qenë Tirana.” Polemikat mbi kryeqytetin, autori i pasqyron dhe në gazetën “Shqipëtari i Amerikës” në 6 tetor 1923. Po ashtu mendon dhe gazeta “Përparimi”, 7 mars 1923 duke krahasuar Tiranën e atëhershme me Tiranën e 1920-ës vëren ndryshimë “për mirë” që e bëjnë të meritueshme si kryeqytet. “Që Tirana më në funt do të mbetet kryeqyteti i Shqipërisë s`ka dyshim aspakë” fillon shkrimin e tij Faik Konica në gazetën “Dielli” e rimarrë dhe në gazetën e Tiranës “Dajti” më 28 korrik 1924. Pozita gjeografike, klima, dhe mbi të gjitha arsyet kundër Tiranës kryeqytet s`janë serioze, sipas autorit. E mbyll mendimin e tij me një vërejtje thikë, tipike e tij: “Pastaj kemi dhe guximin t`i thomi vetes “intelektualë”, ndonëse shenja e vërtetë e intelektualismës – zotësia për mendime të përgjithëshme dhe të ra – na mungon fare!” Mehdi Frashëri në broshurën “Tirana kryeqytet”, jep një sërë arsyesh e argumente për Tiranën, broshurë e kritikuar në gazetën “Drita”, të Gjirokastrës, në 26 maj 1924, e cila për arsye politike nuk mendon njësoj. Në gazetën “Dajti” të 1924-ës, Mehdi Frashëri rendit arsye gjeografike, strategjike, ekonomike, politike e morale për vendosjen e kryeqytetit në mes të Shqipërisë. “Grindma e Kryeqytetit” një titull, që ilustron gjendjen e krijuar, botuar në gazetën “Ura e Shkumbinit”, Elbasan, 2 shkurt 1923 bën thirrje për një vendim sipas një gjykimi të drejtë, të arsyeshëm e të mirëmenduar, ku para çdo interesi të vendoset interesi i atdheut “në asht se duam rrojtjen e tija” përfundon artikulli. E ku ka më mirë se ky mesazh për marrjen e një vendimi të drejtë, pa paragjykime dhe të dobishëm. Gjithsesi mund të thuhet, që lufta për kryeqytetin mbetet një nga luftërat më paqësore në Shqipëri, ku përveç diskutimeve pro dhe kundër, mbizotëroi argumenti, arsyeja e mbi të gjitha interesi i vendit.