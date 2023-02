‘Ju nuk jeni ndërmjetës’/ BE-ja dhe NATO-ja kritikojnë ofertën e Kinës për të qenë paqebërëse në Ukrainë

Përpjekja e Kinës për t’u vetëquajtur si një paqebërëse neutrale në luftën e Ukrainës dështoi të premten, kur NATO dhe BE të dyja kritikuan ‘librin’ e saj të lojërave për përfundimin e konfliktit një vit pas pushtimit në shkallë të plotë të Rusisë.









Pekini është një aleat kryesor strategjik i Rusisë, të cilën e sheh si një partner të dobishëm kundër Perëndimit dhe NATO-s. Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken tha se kompanitë kineze tashmë po furnizojnë ndihma “jo vdekjeprurëse” për Rusinë, por shtoi se ka indikacione se Kina po peshon dërgimin e armëve – diçka që Pekini e mohon.

Më herët të premten, ministria e jashtme kineze publikoi një “dokument pozicioni” me 12 pika, 892 fjalë, me synimin për të zgjidhur atë që e quan “kriza e Ukrainës”, pa iu referuar asaj si një luftë.

“Pozicioni i Kinës bazohet në një fokus të gabuar në të ashtuquajturat ‘interesat dhe shqetësimet legjitime të sigurisë’ të palëve, duke nënkuptuar një justifikim për pushtimin e paligjshëm të Rusisë dhe duke mjegulluar rolet e agresorit”, tha Nabila Massrali, zëdhënësja për politikën e jashtme të BE-së në një konferencë për shtyp.

“Dokumenti i pozicionit nuk merr parasysh se kush është agresori dhe kush është viktimë e një lufte agresioni të paligjshme dhe të pajustifikuar”, tha Massrali, duke e quajtur letrën e pozicionit kinez “selektive dhe të pamjaftueshme në lidhje me implikimet e tyre për luftën agresioni të Rusisë kundër Ukrainës”.

Ursula von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian, tha se qëndrimi i Kinës nuk ishte aspak neutral.

“Nuk është një plan paqeje, por parime që ata ndanë. Ju duhet t’i shihni ato në një sfond specifik. Dhe ky është sfondi që Kina ka marrë anën, duke nënshkruar për shembull një miqësi të pakufizuar, pikërisht përpara se të fillonte pushtimi rus në Ukrainë, “tha ajo në një konferencë shtypi në Estoni. “Kështu që ne do të shikojmë parimet, sigurisht. Por ne do t’i shikojmë ato në sfondin që Kina ka marrë anën”.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg gjithashtu iu bashkua zyrtarëve në derdhjen e ujit të ftohtë në Pekin.

“Kina nuk ka shumë besueshmëri”, u tha ai gazetarëve të premten, duke iu përgjigjur dokumentit të fundit zyrtar. “Ata nuk kanë qenë në gjendje të dënojnë pushtimin e paligjshëm të Ukrainës.”

Stoltenberg shtoi se ka pasur “shenja dhe indikacione se Kina mund të planifikojë dhe po shqyrton të ofrojë ndihmë ushtarake për Rusinë”, megjithëse NATO nuk ka parë “ndonjë dërgesë aktuale të ndihmës vdekjeprurëse”.

Kina ka shpresuar të përmirësojë lidhjet me evropianët, pasi dyfishon përpjekjet për të diskredituar SHBA-në.

Ndihmësministri i Jashtëm Hua Chunying, për shembull, akuzoi SHBA-në për përfitime nga lufta. Wang Lutong, kreu i çështjeve evropiane në Ministrinë e Jashtme kineze, i bëri thirrje drejtpërdrejt Bashkimit Evropian: “Kina është e gatshme të bëjë përpjekje të përbashkëta me BE-në dhe të vazhdojë të luajë një rol konstruktiv për Ukrainën”, tha Wang në një postim në Twitter, duke shtuar një pamje nga ekrani i propozimit të fundit.

Më shumë dyshime

Thjesht pesë rreshta në planin zyrtar të sapo zbuluar të Kinës për zgjidhjen e “krizës së Ukrainës” – i publikuar të premten duke shënuar pikën e vitit të parë të asaj që Pekini me kujdes refuzon ta quajë luftë – shfaqet propaganda ruse.

“Siguria e një rajoni nuk duhet të arrihet duke forcuar apo zgjeruar blloqet ushtarake”, thuhet në gazetën e Ministrisë së Jashtme kineze, duke mbështetur pretendimin rus se lufta shpërtheu për të parandaluar anëtarësimin e Ukrainës në NATO.

Pika tjetër në planin kinez: “Të gjitha palët duhet … të shmangin ndezjen e flakëve dhe rëndimin e tensioneve”. Diplomatët kinezë javët e fundit kanë akuzuar SHBA-në se janë furnizuesi më i madh i armëve për Ukrainën, ndërkohë që ajo përballet me presion në rritje për të mos i dhënë Rusisë armë.

Oleksandr Merezhko, kryetar i komitetit të punëve të jashtme të parlamentit ukrainas, e quajti pozicionin e Kinës “hipokrite”.

“[Propozimi i Kinës] të kujton shumë retorikën hipokrite sovjetike të ‘luftës për paqe’”, tha Merezhko. “Është një grup sloganesh boshe deklarative; nuk mbështetet nga specifika apo mekanizëm zbatimi”.

Merezhko i kërkoi gjithashtu Evropës që të mos bie në sulmin sharm të Kinës, pasi ajo kërkon të ndajë unitetin transatlantik për të ndihmuar vendin e tij. “Kina, ashtu si Rusia, po përpiqet të ndajë BE-në dhe SHBA-në dhe të minojë solidaritetin transatlantik”, tha ai për POLITICO në përgjigje të propozimit kinez. “Është shumë e rrezikshme”.

Vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore, mbështetësit më të zëshëm të armatosjes së mëtejshme të Ukrainës, janë po aq shpërfillës ndaj retorikës së Pekinit.

“Plani i Kinës është i paqartë dhe nuk ofron zgjidhje”, tha Ivana Karasková, e cila drejton grupin e ekspertëve China Observers në Evropën Qendrore dhe Lindore me qendër në Pragë. “Plani i bën thirrje Rusisë dhe Ukrainës që të merren vetë me këtë çështje, gjë që do të përfitonte vetëm nga Rusia; Kina vazhdon të kundërshtojë ato që i quan sanksione të njëanshme dhe kërkon që sanksionet të miratohen nga Këshilli i Sigurimit i OKB-së – mirë, duke pasur parasysh faktin se agresori është një anëtar i përhershëm i KS të OKB-së me të drejtë vetoje, ky pretendim është përtej qesharak.

Gazeta Shqiptare