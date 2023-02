Lufta në Ukrainë/ Zelensky dëshiron që Kina, India dhe Afrika të marrin pjesë në planin e paqes

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha të premten se ai dëshiron që vendet nga Amerika Latine dhe Afrika, si dhe Kina dhe India, t’i bashkohen planit të paqes të propozuar nga Kievi për t’i dhënë fund luftës me Rusinë.









Në një konferencë shtypi në Kiev në përvjetorin e parë të pushtimit të Moskës, Zelensky propozoi mbajtjen e një samiti ku përfshiheshin liderët e Amerikës Latine dhe tha se Kievi duhet të ndërmarrë hapa për të ndërtuar marrëdhënie me vendet afrikane.

Përtej Evropës, Amerikës së Veriut, Japonisë dhe Australisë, pothuajse pjesa tjetër e planetit po ruan distancën nga lufta në Ukrainë.

Disa vende janë në favor të Rusisë, të tjera e dënojnë pushtimin, por nuk marrin pjesë fare as me ndihmë ushtarake dhe as financiare.