Gjatë një bisede me Kristin, Armaldo ka deklaruar se po luan vetëm në lojë ndonëse është afruar me Oltën.









Më tej Maestro shtoi se thjesht dëshiron që Luizi dhe Olta të ngatërrohen me njëri-tjetrin, pasi kjo ndikon në vendimarrjet që ai merr në lojë.

“Unë nuk jam as me Luizin as me Oltën. Jam vetëm. Olta gjithmonë ka menduar se jam me Oltën”, ka thënë Armaldo.